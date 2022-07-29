***AKMEN* *HALKB* *AKTIF* *TEBNK* *VAKVK* *QNBFB* *ISMEN* *TRMNK* *ALNUS* *OSMEN* *BRKT* *KTKVK* *DENFA* *YKBNK* *TMKS* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
29.07.2022 17:37
***AKMEN******HALKB******AKTIF******TEBNK******VAKVK******QNBFB******ISMEN******TRMNK******ALNUS******OSMEN******BRKT******KTKVK******DENFA******YKBNK******TMKS******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKMEN, ALNUS, BRKT, DENFA, ISMEN, KTKVK, OSMEN, QNBFB, TEBNK, HALKB, TMKS, TRMNK, VAKBN, VAKVK, YKBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYB72226 FİNANSMAN BONOSU 29/07/2022 İtfa
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAKY172214 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 29/07/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM37411 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 29/07/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM37429 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 29/07/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM37437 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 29/07/2022 İtfa
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ALNUS TRFSRMD72232 FİNANSMAN BONOSU 29/07/2022 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72241 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/07/2022 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72241 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK72210 FİNANSMAN BONOSU 29/07/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD08G09 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 29/07/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD08G41 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 29/07/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72277 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/07/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72277 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TRFOSMK72218 FİNANSMAN BONOSU 29/07/2022 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK72210 FİNANSMAN BONOSU 29/07/2022 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK72210 FİNANSMAN BONOSU 29/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK72210 FİNANSMAN BONOSU 29/07/2022 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL72239 FİNANSMAN BONOSU 29/07/2022 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL72247 FİNANSMAN BONOSU 29/07/2022 İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKV72210 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 29/07/2022 İtfa
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRMNK TRSTERAE2317 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB72239 FİNANSMAN BONOSU 29/07/2022 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72237 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/07/2022 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72237 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK72225 FİNANSMAN BONOSU 29/07/2022 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049343
BIST