***AKMEN* *HALKB* *EKTVK* *ENJSA* *AKDFA* *TRMNK* *KOCFN* *KORTS* *GEDIK* *BRKT* *KARSN* *TKHOL* *YKBNK* *ZOREN* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(









***AKMEN******HALKB******EKTVK******ENJSA******AKDFA******TRMNK******KOCFN******KORTS******GEDIK******BRKT******KARSN******TKHOL******YKBNK******ZOREN******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKDFA, AKMEN, BRKT, EKTVK, ENJSA, GEDIK, KARSN, KOCFN, KORTS, ORFIN, HALKB, TKHOL, TRMNK, YKBNK, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN72126 FİNANSMAN BONOSU 27.07.2021 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01CF7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 27.07.2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT721B8 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27.07.2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT721B8 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS32219 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSA72211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM12212 FİNANSMAN BONOSU 27.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM22211 FİNANSMAN BONOSU 27.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeKARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSN72212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeKARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSN72311 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeKOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRFKCTF72116 FİNANSMAN BONOSU 27.07.2021 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT22213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27.07.2021 İtfaORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFNK2219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL72122 FİNANSMAN BONOSU 27.07.2021 İtfaTARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş. TKHOL TRFTKHLE2115 FİNANSMAN BONOSU 27.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRMNK TRFTERA72118 FİNANSMAN BONOSU 27.07.2021 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2131 FİNANSMAN BONOSU 27.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN42220 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952035BIST