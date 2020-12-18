***AKMEN* *HALKB* *SEKFK* *TEBNK* *AKTIF* *VAKVK* *DZYMK* *QNBFB* *HEKTS* *AYGAZ* *NURVK* *OYAKC* *ZKBVK* *SKBNK* *BRKT* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU









***AKMEN******HALKB******SEKFK******TEBNK******AKTIF******VAKVK******DZYMK******QNBFB******HEKTS******AYGAZ******NURVK******OYAKC******ZKBVK******SKBNK******BRKT******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, AKMEN, AYGAZ, BRKT, DZYMK, HEKTS, NURVK, OYAKC, QNBFB, SEKFK, SKBNK, TEBNK, VAKVK, ZKBVK, ZOREN, HALKBMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK10A2011 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 18/12/2020 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BC6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/12/2020 İtfaAYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZ62110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2079 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/12/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2079 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. DZYMK TRFDNZYA2018 FİNANSMAN BONOSU 18/12/2020 İtfaHEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTS TRSHEKTA2014 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/12/2020 İtfaHEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTS TRSHEKTA2014 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKAA2021 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/12/2020 İtfaNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKAA2021 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeOYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSASLN62118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK32115 FİNANSMAN BONOSU 18/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKA2036 FİNANSMAN BONOSU 18/12/2020 İtfaŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFKA2014 FİNANSMAN BONOSU 18/12/2020 İtfaŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFKA2048 FİNANSMAN BONOSU 18/12/2020 İtfaŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 18/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 18/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK32131 FİNANSMAN BONOSU 18/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL92446 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2022 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/12/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2022 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2030 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/12/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2030 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2063 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/12/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2063 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKA2025 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/12/2020 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKA2025 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12124 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN92118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893873BIST