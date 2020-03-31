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***AKMEN* *HALKB* *ZORLF* *AKTIF* *GARAN* *ISMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi

31.03.2020 15:37
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******HALKB******ZORLF******AKTIF******GARAN******ISMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKMEN, GARAN, ISMEN, HALKB, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK2E32019 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 31/03/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM018Y1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 31/03/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM018Z8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 31/03/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018B3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 31/03/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018B3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 31/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD320E9 FİNANSMAN BONOSU 31/03/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL32050 FİNANSMAN BONOSU 31/03/2020 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF62015 FİNANSMAN BONOSU 31/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833553


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Sterlin 8,1388 8,1796 % -0,05  
Frank 6,7929 6,8338 % -0,55  
Riyal 1,7412 1,7500 % -0,21  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 339 340 -3,59  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,08 14,13 0,05  
Gümüş Gr. 2,97 2,98 -0,00  
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