***AKMEN* *HLVKS* *AKTIF* *ISFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
05.10.2021 17:44
***AKMEN******HLVKS******AKTIF******ISFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HLVKS, AKTIF, AKMEN, ISFIN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA12212 200.000.000 05.10.2021 11.01.2022 07.10.2021
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB12222 300.000.000 04.10.2021 04.01.2022 07.10.2021
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYM12211 300.000.000 05.10.2021 13.01.2022 07.10.2021
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFNA2130 100.000.000 05.10.2021 29.12.2021 07.10.2021
İlgili Şirketler [HLVKS, AKTIF, AKMEN, ISFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967102
BIST
17:591.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,28
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.389
17:598,8808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0336
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8927
En Düşük
8,8413
17:5910,3082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0143
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3206
En Düşük
10,2548
17:59500,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,71
|Açılış
|: 499,80
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
498,34
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMNIS
|20,90
|930.573
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|52.034.832
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.759.086
|% 9,92
|
|ALBRK
|1,81
|96.025.070
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|3.625.434
|% 9,59
|
|BIOEN
|24,30
|172.666.906
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,25
|39.054.548
|% -10,00
|
|KARYE
|14,90
|108.539.520
|% -9,70
|
|MARTI
|1,52
|19.188.086
|% -9,52
|
|BSOKE
|2,65
|46.381.246
|% -8,62
|
|GARAN
|9,28
|1.442.551.596
|% 0,65
|
|MAREN
|9,72
|1.357.045.245
|% -3,28
|
|TUPRS
|120,70
|1.236.552.834
|% 4,05
|
|THYAO
|14,03
|1.146.828.787
|% 1,15
|
|SISE
|8,10
|536.557.474
|% -0,49
|
|SKBNK
|0,99
|189.792.281
|% 1,02
|
|GARAN
|9,28
|1.442.551.596
|% 0,65
|
|MAREN
|9,72
|1.357.045.245
|% -3,28
|
|YKBNK
|2,38
|308.013.859
|% 0,00
|
|ODAS
|1,44
|136.916.484
|% 0,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8744
|8,8808
|% 0,38
|
|Euro
|10,3036
|10,3082
|% 0,14
|
|Sterlin
|12,0510
|12,1114
|% 0,33
|
|Frank
|9,5174
|9,5747
|% -0,21
|
|Riyal
|2,3586
|2,3705
|% 0,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-15,05
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,91
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,89
|82,89
|1,61
|