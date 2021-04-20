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***AKMEN* *ISGYO* *GARFA* *DNFIN* *HUZFA* *QNBFL* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

20.04.2021 17:46



***AKMEN******ISGYO******GARFA******DNFIN******HUZFA******QNBFL******AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HUZFA, DNFIN, QNBFL, ISGYO, GARFA, AKBNK, AKMEN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Huzur Faktoring A.Ş. HUZFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHZRF82116 14.000.000 19.04.2021 06.08.2021 22.04.2021
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK82116 65.000.000 19.04.2021 25.08.2021 22.04.2021
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR82146 115.000.000 20.04.2021 24.08.2021 22.04.2021
- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGYO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISGY82113 274.000.000 20.04.2021 18.08.2021 22.04.2021
- Garanti Faktoring A.Ş. GARFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRFA92110 400.000.000 20.04.2021 01.09.2021 22.04.2021
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSAKBK62211 269.430.000 20.04.2021 24.06.2022 22.04.2021
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYM72116 228.680.000 20.04.2021 05.07.2021 22.04.2021


İlgili Şirketler [HUZFA, DNFIN, QNBFL, ISGYO, GARFA, AKBNK, AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929696


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BAYRK 9,58 14.218.612 % 9,99  
INVEO 111,90 32.494.233 % 9,92  
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Altın Gr. 463 463 2,30  
Cumhuriyet 3.060 3.108 8,00  
Tam 3.045 3.122 6,08  
Yarım 1.472 1.510 2,94  
Çeyrek 738 755 1,47  
Gümüş.Ons 25,93 25,96 0,12  
Gümüş Gr. 6,78 6,78 0,07  
B. Petrol 67,12 67,12 0,07  
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