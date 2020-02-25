***AKMEN* *KATVK* *ATLFA* *GARAN* *BRKT* *ENJSA* *DENVA* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***AKMEN******KATVK******ATLFA******GARAN******BRKT******ENJSA******DENVA******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, ATLFA, BRKT, DENVA, ENJSA, GARAN, KATVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK220A9 FİNANSMAN BONOSU 25/02/2020 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01822 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 25/02/2020 İtfaATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK22016 FİNANSMAN BONOSU 25/02/2020 İtfaATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK22016 FİNANSMAN BONOSU 25/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş. DENVA TRSDVYA22011 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/02/2020 İtfaDENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş. DENVA TRSDVYA22011 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENRJ22110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017L4 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 25/02/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017L4 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 25/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLM52011 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821457BIST