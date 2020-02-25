GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKMEN* *KATVK* *ATLFA* *GARAN* *BRKT* *ENJSA* *DENVA* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

25.02.2020 16:02
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******KATVK******ATLFA******GARAN******BRKT******ENJSA******DENVA******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, ATLFA, BRKT, DENVA, ENJSA, GARAN, KATVK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK220A9 FİNANSMAN BONOSU 25/02/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01822 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 25/02/2020 İtfa
ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK22016 FİNANSMAN BONOSU 25/02/2020 İtfa
ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK22016 FİNANSMAN BONOSU 25/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş. DENVA TRSDVYA22011 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/02/2020 İtfa
DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş. DENVA TRSDVYA22011 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENRJ22110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017L4 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 25/02/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017L4 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 25/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLM52011 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821457


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05114.365
Değişim :  -0,37% |  -424,68
Açılış :  115.626  
Önceki Kapanış :  114.789  
En Yüksek
115.992 En Düşük
113.850
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALGYO 17,66 229.598.669 % 19,98  
HATEK 10,12 42.393.026 % 19,91  
BURCE 7,07 3.795.498 % 14,96  
OYAYO 2,56 36.190.061 % 14,80  
ALCAR 63,45 28.338.165 % 14,74  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9750 8,0150 % 1,21  
Frank 6,2787 6,3166 % 0,90  
Riyal 1,6343 1,6425 % 0,56  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.652 1.653 -7,08  
Altın Gr. 325 325 -0,96  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -41,00  
Tam 2.143 2.197 -56,36  
Yarım 1.036 1.063 -27,27  
Çeyrek 520 531 -13,63  
Gümüş.Ons 18,24 18,28 -0,39  
Gümüş Gr. 3,60 3,60 -0,06  
B. Petrol 54,22 54,22 -1,55  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru