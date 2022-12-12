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***AKMEN* *KOCFN* *QNBFF* *ISFAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

12.12.2022 17:50
***AKMEN* *KOCFN* *QNBFF* *ISFAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem G


***AKMEN******KOCFN******QNBFF******ISFAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [QNBFF, ISFAK, KOCFN, AKMEN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINF42317 243.000.000 12.12.2022 04.04.2023 14.12.2022
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFA42317 420.000.000 12.12.2022 11.04.2023 14.12.2022
- Koç Finansman A.Ş. KOCFN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKCTF12420 125.000.000 12.12.2022 11.01.2024 14.12.2022
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYM62315 355.500.000 12.12.2022 09.06.2023 14.12.2022


İlgili Şirketler [QNBFF, ISFAK, KOCFN, AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086652


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Riyal 4,9394 4,9641 % -0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 -13,94  
Altın Gr. 1.066 1.066 -9,69  
Cumhuriyet 7.184 7.293 -38,00  
Tam 7.178 7.240 -25,00  
Yarım 3.476 3.540 -12,00  
Çeyrek 1.743 1.769 -6,00  
Gümüş.Ons 23,28 23,31 -0,13  
Gümüş Gr. 13,92 13,94 -0,11  
B. Petrol 77,94 77,94 1,84  
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