***AKMEN* *KOCFN* *SEKFK* *ALNTF* *ZKBVK* *GARFL* *OYYAT* *DENIZ* *BRKT* *ISCTR* *BRGFK* *YKBNK* *ULUFA* *KLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının









***AKMEN******KOCFN******SEKFK******ALNTF******ZKBVK******GARFL******OYYAT******DENIZ******BRKT******ISCTR******BRGFK******YKBNK******ULUFA******KLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [BRGFK, GARFL, ISCTR, ULUFA, KLVKS, ALNTF, ZKBVK, DENIZ, OYYAT, BRKT, YKBNK, KOCFN, AKMEN, SEKFK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Burgan Finansal Kiralama A.Ş. BRGFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBUFKE2223 75.000.000 07.07.2022 04.10.2022 13.07.2022- Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. GARFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGFYH92210 100.000.000 07.07.2022 26.09.2022 13.07.2022- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFTISBK2235 221.662.233 07.07.2022 07.11.2022 13.07.2022- Ulusal Faktoring A.Ş. ULUFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFK92220 23.000.000 07.07.2022 16.09.2022 13.07.2022- Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. KLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKLVK92215 40.000.000 07.07.2022 06.09.2022 13.07.2022- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNFE2214 219.000.000 07.07.2022 04.10.2022 13.07.2022- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDZKVK72316 500.000.000 07.07.2022 05.07.2023 13.07.2022- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK92233 600.000.000 07.07.2022 16.09.2022 13.07.2022- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD92219 100.000.000 07.07.2022 02.09.2022 13.07.2022- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKTE2232 225.000.000 07.07.2022 07.10.2022 13.07.2022- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBKE2222 361.200.000 07.07.2022 06.10.2022 13.07.2022- Koç Finansman A.Ş. KOCFN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKCTF72325 110.000.000 07.07.2022 11.07.2023 13.07.2022- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYM92221 314.000.000 07.07.2022 09.09.2022 13.07.2022- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFK92218 46.500.000 07.07.2022 09.09.2022 13.07.2022İlgili Şirketler [BRGFK, GARFL, ISCTR, ULUFA, KLVKS, ALNTF, ZKBVK, DENIZ, OYYAT, BRKT, YKBNK, KOCFN, AKMEN, SEKFK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043227BIST