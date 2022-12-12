***AKMEN* *KOCFN* *ZOREN* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
12.12.2022 16:32
ından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086624
BIST
16:525.207
En Yüksek
|Değişim
|: 4,03%
|| 201,88
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:5218,6487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:5219,7122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0771
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7237
En Düşük
19,5838
16:521.073,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,71
|Açılış
|: 1.073,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:50
|KOZAL
|466,80
|1.973.320.462
|% 9,99
|
|HUNER
|14,09
|77.996.818
|% 9,99
|
|VKING
|18,84
|3.145.235
|% 9,98
|
|CRFSA
|68,85
|48.276.081
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|90.023.996
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,05
|140.867.087
|% -6,93
|
|MRGYO
|4,92
|78.569.621
|% -4,65
|
|IDEAS
|48,62
|65.968.725
|% -4,29
|
|BASCM
|5,00
|1.585.983
|% -3,85
|
|THYAO
|143,20
|8.849.596.126
|% 1,56
|
|SAHOL
|41,02
|7.628.525.309
|% 2,29
|
|ASELS
|57,25
|6.073.652.025
|% 7,01
|
|EKGYO
|7,94
|4.748.784.513
|% 5,03
|
|EREGL
|41,44
|4.450.675.127
|% 2,32
|
|EKGYO
|7,94
|4.748.784.513
|% 5,03
|
|SKBNK
|2,81
|1.129.601.786
|% 5,64
|
|YKBNK
|11,69
|4.354.097.957
|% 3,00
|
|ISCTR
|11,25
|3.620.107.882
|% 6,43
|
|TSKB
|4,23
|1.337.064.553
|% 6,82
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6386
|18,6504
|% 0,05
|
|Euro
|19,7029
|19,7095
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,8617
|22,9763
|% 0,36
|
|Frank
|19,9205
|20,0405
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,04
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-5,83
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-2,53
|
|Cumhuriyet
|7.194
|7.303
|-28,00
|
|Tam
|7.233
|7.280
|15,00
|
|Yarım
|3.503
|3.559
|7,00
|
|Çeyrek
|1.757
|1.779
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,07
|0,03
|
|B. Petrol
|76,15
|76,15
|0,05
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:05MAGEN
Yüzde 7.18 oranında artışla 38.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 786, 723 adet işlem
-
17:04GLBMD
Yüzde 9.96 oranında artışla 14.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 859, 114 adet işlem
-
17:02IHGZT
Yüzde 7.89 oranında artışla 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 971, 191 adet işlem
-
17:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, SISE, KCHOL
-
17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 171, 66 artarak (% 3.93 ) 4, 535