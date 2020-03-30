***AKMEN* *KORTS* *AKDFA* *VAKBN* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
30.03.2020 14:13
***AKMEN******KORTS******AKDFA******VAKBN******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKDFA, AKMEN, ERGLI, KORTS, VAKBN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN32013 FİNANSMAN BONOSU 30/03/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM018M6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 30/03/2020 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT62010 FİNANSMAN BONOSU 30/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT62028 FİNANSMAN BONOSU 30/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT72019 FİNANSMAN BONOSU 30/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTK2013 FİNANSMAN BONOSU 30/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB52041 FİNANSMAN BONOSU 30/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833234
BIST