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***AKMEN* *KORTS* *ALNTF* *SKBNK* *GARAN* *BRKT* *ODEA* *QNBVK* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

24.08.2020 17:02
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******KORTS******ALNTF******SKBNK******GARAN******BRKT******ODEA******QNBVK******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, ALNTF, BRKT, ERGLI, GARAN, KORTS, ODEA, QNBVK, SKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01AY2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/08/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRFAKYM82016 FİNANSMAN BONOSU 24/08/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF12125 FİNANSMAN BONOSU 24/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82034 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/08/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82034 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT92017 FİNANSMAN BONOSU 24/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT92025 FİNANSMAN BONOSU 24/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT92033 FİNANSMAN BONOSU 24/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTA2018 FİNANSMAN BONOSU 24/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTE2014 FİNANSMAN BONOSU 24/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANE2027 FİNANSMAN BONOSU 24/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTK2034 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA82043 FİNANSMAN BONOSU 24/08/2020 İtfa
QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş. QNBVK TRDQFVK82025 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/08/2020 İtfa
QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş. QNBVK TRDQFVK82025 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRFSKBK12116 FİNANSMAN BONOSU 24/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870899


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