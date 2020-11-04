***AKMEN* *KORTS* *EKOFA* *HALKB* *GEDIK* *GARAN* *DENIZ* *ISMEN* *AYGAZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
04.11.2020 17:26
***AKMEN******KORTS******EKOFA******HALKB******GEDIK******GARAN******DENIZ******ISMEN******AYGAZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, AYGAZ, DENIZ, EKOFA, GARAN, GEDIK, ISMEN, KORTS, HALKB
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İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01243 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01250 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01268 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01318 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01326 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01383 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01391 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01409 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01417 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01524 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01532 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01540 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01649 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01656 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01664 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01672 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01730 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01748 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01805 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01813 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01839 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01896 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01904 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01912 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02001 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02019 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02027 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02035 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02092 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02100 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02118 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02126 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02191 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02209 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02217 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
AYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZ82118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32122 FİNANSMAN BONOSU 04/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32130 FİNANSMAN BONOSU 04/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBKK2110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOFK2022 FİNANSMAN BONOSU 04/11/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANA2021 FİNANSMAN BONOSU 04/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKMK2016 FİNANSMAN BONOSU 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03LY4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03MI5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03N21 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03NC6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03NW4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03OC4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03OD2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03OE0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03P03 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03PA5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03PU3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03R84 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03WG8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03WH6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03WI4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03WJ2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03ZG1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03ZR8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03ZY4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD040G7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD040M5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD040N3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD040P8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD041A8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD041B6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11 DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD041J9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD041M3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD041T8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD042D0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD042E8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD042K5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD042L3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD042N9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD042U4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD042V2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD043F3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD043G1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD043M9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD043T4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD043U2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD043X6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD043Y4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD043Z1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD044I5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD044J3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD044P0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD044Q8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/11/2020 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTK2013 FİNANSMAN BONOSU 04/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALK2114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD301024T10 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 04/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT040522T13 DEVLET TAHVİLİ 04/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886179
BIST