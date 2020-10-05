***AKMEN* *KORTS* *TEBNK* *SKBNK* *GARAN* *ISMEN* *OYAKC* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
05.10.2020 18:25
***AKMEN******KORTS******TEBNK******SKBNK******GARAN******ISMEN******OYAKC******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, GARAN, KORTS, OYAKC, SKBNK, TEBNK, ISMEN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA2042 FİNANSMAN BONOSU 05/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00427 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00435 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00443 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00450 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00559 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00567 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00575 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00641 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00658 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00666 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00674 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00765 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00773 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00781 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00799 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00849 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00856 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00864 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00872 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00963 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00971 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00989 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00997 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01003 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01060 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01078 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01086 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01151 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01169 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM01177 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANA2021 FİNANSMAN BONOSU 05/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANA2047 FİNANSMAN BONOSU 05/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03LK3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03LU2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03LV0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03LW8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03ME4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03MF1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03MY2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03MZ9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03N05 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03N96 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03NB8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03NI3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03NL7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03NT0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03NU8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03O20 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03O38 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03O46 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03OM3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03ON1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03OW2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03OX0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03OY8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03P60 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03P94 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03PB3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03PQ1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03PR9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03PS7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03PT5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03QA3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03QK2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03QL0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03Y44 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03Y51 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03YC3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03YD1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03YE9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03YF6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03YK6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03YL4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03YY7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2020 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTK2013 FİNANSMAN BONOSU 05/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSBOLU72119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
SGT SANAYİ VE TİCARİ ÜRÜNLER DIŞ TİCARET A.Ş. SGTS TRSSGTDE2618 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRFSKBK12124 FİNANSMAN BONOSU 05/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878293
BIST