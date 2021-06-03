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***AKMEN* *NRBNK* *ALNTF* *VAKVK* *DENIZ* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

03.06.2021 17:48



***AKMEN******NRBNK******ALNTF******VAKVK******DENIZ******ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ALNTF, VAKVK, ZOREN, AKMEN, DENIZ, NRBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNF92127 150.000.000 03.06.2021 30.09.2021 07.06.2021
- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDVVRK82129 900.000.000 03.06.2021 04.08.2021 07.06.2021
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORN12212 22.200.000 03.06.2021 12.01.2022 07.06.2021
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSZORN62210 103.860.000 03.06.2021 23.06.2022 07.06.2021
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYME2114 300.000.000 03.06.2021 13.10.2021 07.06.2021
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK92118 155.000.000 02.06.2021 15.09.2021 07.06.2021
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL92120 100.000.000 03.06.2021 02.09.2021 07.06.2021


İlgili Şirketler [ALNTF, VAKVK, ZOREN, AKMEN, DENIZ, NRBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939916


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Tam 3.456 3.543 -14,21  
Yarım 1.670 1.714 -6,88  
Çeyrek 838 857 -3,44  
Gümüş.Ons 27,33 27,35 -0,82  
Gümüş Gr. 7,64 7,65 -0,14  
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