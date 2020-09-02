***AKMEN* *NRBNK* *QNBFF* *ALNTF* *YATVK* *TEBNK* *BRKVY* *SKYMD* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***AKMEN******NRBNK******QNBFF******ALNTF******YATVK******TEBNK******BRKVY******SKYMD******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, ALNTF, BRKVY, NRBNK, QNBFF, SKYMD, TEBNK, YATVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK121B7 FİNANSMAN BONOSU 02/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01B14 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 02/09/2020 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01B22 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 02/09/2020 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYSE2015 FİNANSMAN BONOSU 02/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL92013 FİNANSMAN BONOSU 02/09/2020 İtfaQNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF92015 FİNANSMAN BONOSU 02/09/2020 İtfaQNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF92015 FİNANSMAN BONOSU 02/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD92029 FİNANSMAN BONOSU 02/09/2020 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS62115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT020322T17 DEVLET TAHVİLİ 02/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT240227T17 DEVLET TAHVİLİ 02/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872972BIST