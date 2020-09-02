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***AKMEN* *NRBNK* *QNBFF* *ALNTF* *YATVK* *TEBNK* *BRKVY* *SKYMD* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

02.09.2020 16:24
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******NRBNK******QNBFF******ALNTF******YATVK******TEBNK******BRKVY******SKYMD******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, ALNTF, BRKVY, NRBNK, QNBFF, SKYMD, TEBNK, YATVK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK121B7 FİNANSMAN BONOSU 02/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01B14 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 02/09/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01B22 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 02/09/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYSE2015 FİNANSMAN BONOSU 02/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL92013 FİNANSMAN BONOSU 02/09/2020 İtfa
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF92015 FİNANSMAN BONOSU 02/09/2020 İtfa
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF92015 FİNANSMAN BONOSU 02/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD92029 FİNANSMAN BONOSU 02/09/2020 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS62115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT020322T17 DEVLET TAHVİLİ 02/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT240227T17 DEVLET TAHVİLİ 02/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872972


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FENER 31,02 685.428.949 % 10,00  
PKENT 1.131,30 4.586.647 % 10,00  
BALAT 2,31 846.081 % 10,00  
ARTI 2,42 433.740 % 10,00  
YONGA 31,46 640.903 % 10,00  
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Altın Gr. 465 465 -2,01  
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Tam 3.072 3.149 -14,02  
Yarım 1.485 1.523 -6,78  
Çeyrek 745 762 -3,39  
Gümüş.Ons 27,44 27,48 -0,65  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 -0,10  
B. Petrol 45,65 45,65 0,07  
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