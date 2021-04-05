***AKMEN* *PHLLP* *ALNTF* *ISMEN* *TCRYT* *OYAKC* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/
05.04.2021 17:18
***AKMEN******PHLLP******ALNTF******ISMEN******TCRYT******OYAKC******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM05533 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/04/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM05541 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/04/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM05582 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/04/2021 İtfa
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM05954 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/04/2021 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04X85 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/04/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04XI0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/04/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04XJ8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/04/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04XK6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/04/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04XL4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/04/2021 İtfa
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSBOLU72119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM42119 FİNANSMAN BONOSU 05/04/2021 İtfa
SGT SANAYİ VE TİCARİ ÜRÜNLER DIŞ TİCARET A.Ş. SGTS TRSSGTDE2618 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD42128 FİNANSMAN BONOSU 05/04/2021 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
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BIST