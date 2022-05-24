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***AKMEN* *PHLLP* *EKOFA* *ENJSA* *QNBFL* *VDFAS* *GLBMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

24.05.2022 17:06
***AKMEN* *PHLLP* *EKOFA* *ENJSA* *QNBFL* *VDFAS* *GLBMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Y


***AKMEN******PHLLP******EKOFA******ENJSA******QNBFL******VDFAS******GLBMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, EKOFA, ENJSA, GLBMD, PHLLP, QNBFL, VDFAS

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01DX8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/05/2022 İtfa
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF52222 FİNANSMAN BONOSU 24/05/2022 İtfa
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSA22315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMK52211 FİNANSMAN BONOSU 24/05/2022 İtfa
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMK52229 FİNANSMAN BONOSU 24/05/2022 İtfa
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM52217 FİNANSMAN BONOSU 24/05/2022 İtfa
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR52214 FİNANSMAN BONOSU 24/05/2022 İtfa
VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. VDFAS TRFVDTF52212 FİNANSMAN BONOSU 24/05/2022 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032111


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GZNMI 31,78 63.003.167 % 9,97  
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Tam 6.442 6.604 64,66  
Yarım 3.114 3.195 31,28  
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