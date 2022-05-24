***AKMEN* *PHLLP* *EKOFA* *ENJSA* *QNBFL* *VDFAS* *GLBMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***AKMEN******PHLLP******EKOFA******ENJSA******QNBFL******VDFAS******GLBMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, EKOFA, ENJSA, GLBMD, PHLLP, QNBFL, VDFASMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01DX8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/05/2022 İtfaEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF52222 FİNANSMAN BONOSU 24/05/2022 İtfaENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSA22315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeGLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMK52211 FİNANSMAN BONOSU 24/05/2022 İtfaGLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMK52229 FİNANSMAN BONOSU 24/05/2022 İtfaPHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM52217 FİNANSMAN BONOSU 24/05/2022 İtfaQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR52214 FİNANSMAN BONOSU 24/05/2022 İtfaVOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. VDFAS TRFVDTF52212 FİNANSMAN BONOSU 24/05/2022 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032111BIST