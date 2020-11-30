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***AKMEN* *QNBFB* *DENIZ* *TUPRS* *DEVIR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

30.11.2020 17:47



***AKMEN******QNBFB******DENIZ******TUPRS******DEVIR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [QNBFB, DEVIR, DENIZ, TUPRS, AKMEN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK42114 152.005.000 27.11.2020 02.04.2021 02.12.2020
- Devir Faktoring A.Ş. DEVIR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDEVR22113 13.000.000 30.11.2020 12.02.2021 02.12.2020
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK32171 100.000.000 27.11.2020 12.03.2021 02.12.2020
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYM42127 163.755.000 30.11.2020 20.04.2021 02.12.2020
- Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. TUPRS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSTPRSK2217 500.000.000 30.11.2020 28.11.2022 02.12.2020


İlgili Şirketler [QNBFB, DEVIR, DENIZ, TUPRS, AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890604


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ARTI 6,05 334.051 % 10,00  
ISKUR 347.594,00 1.011.183 % 10,00  
RODRG 18,72 14.580.321 % 9,99  
CRFSA 113,60 22.824.497 % 9,97  
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Altın Gr. 446 447 -3,01  
Cumhuriyet 2.950 2.994 -46,00  
Tam 2.942 3.017 -40,76  
Yarım 1.422 1.459 -19,72  
Çeyrek 713 730 -9,86  
Gümüş.Ons 22,36 22,39 -0,31  
Gümüş Gr. 5,61 5,62 -0,08  
B. Petrol 47,92 47,92 -0,33  
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