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***AKMEN* *QNBFF* *HLVKS* *YKBNK* *YKFKT* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi

10.03.2020 16:36
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******QNBFF******HLVKS******YKBNK******YKFKT******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, HLVKS, QNBFF, VAKBN, YKBNK, YKFKT

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01897 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 10/03/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA32012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/03/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA32012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF32011 FİNANSMAN BONOSU 10/03/2020 İtfa
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB32050 FİNANSMAN BONOSU 10/03/2020 İtfa
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB32050 FİNANSMAN BONOSU 10/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32062 FİNANSMAN BONOSU 10/03/2020 İtfa
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF32023 FİNANSMAN BONOSU 10/03/2020 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826249


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VKING 2,96 8.914.692 % 14,73  
DOKTA 25,38 22.509.503 % 14,32  
DGATE 7,95 97.007.599 % 10,42  
YBTAS 4.906,10 119.633 % 10,00  
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Sterlin 7,9600 7,9999 % -0,94  
Frank 6,5563 6,5958 % -0,83  
Riyal 1,6315 1,6397 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.658 1.659 -21,91  
Altın Gr. 327 327 -5,07  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -20,00  
Tam 2.156 2.209 -13,39  
Yarım 1.042 1.069 -6,48  
Çeyrek 523 534 -3,24  
Gümüş.Ons 16,93 16,95 -0,07  
Gümüş Gr. 3,34 3,34 -0,02  
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