***AKMEN* *QNBFF* *HLVKS* *YKBNK* *YKFKT* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***AKMEN******QNBFF******HLVKS******YKBNK******YKFKT******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, HLVKS, QNBFF, VAKBN, YKBNK, YKFKTMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01897 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 10/03/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA32012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/03/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA32012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF32011 FİNANSMAN BONOSU 10/03/2020 İtfaTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB32050 FİNANSMAN BONOSU 10/03/2020 İtfaTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB32050 FİNANSMAN BONOSU 10/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32062 FİNANSMAN BONOSU 10/03/2020 İtfaYAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF32023 FİNANSMAN BONOSU 10/03/2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826249BIST