***AKMEN* *SEKFK* *HALKB* *ALNTF* *ZORLF* *HLVKS* *ISMEN* *TCRYT* *EKTVK* *AYGAZ* *DENFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları
03.02.2021 17:58
***AKMEN******SEKFK******HALKB******ALNTF******ZORLF******HLVKS******ISMEN******TCRYT******EKTVK******AYGAZ******DENFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, ALNTF, AYGAZ, DENFA, EKTVK, HLVKS, ISMEN, SEKFK, TCRYT, HALKB, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BN3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM03686 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM03694 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM03702 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM03785 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM03793 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM03835 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM03843 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM03850 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM03918 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM03926 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM03967 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM03975 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM03983 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04023 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04031 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04049 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04106 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04114 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04171 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04189 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04205 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04213 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04288 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04296 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04338 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04346 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
AYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZ82118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK32115 FİNANSMAN BONOSU 03/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS22111 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/02/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS22111 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA22112 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/02/2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA22112 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03M30 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03PZ2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04H77 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04H93 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04HA0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04HF9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04HG7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04HH5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04HI3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04HN3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04HO1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04HP8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04HQ6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04HV6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04I50 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04I68 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04I76 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04ID2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04IE0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04IF7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04IG5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04IL5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04IT8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04IU6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04IV4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04IW2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04J18 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04J26 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04J34 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04J42 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04JD0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04JL3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04K07 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04K31 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04K80 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04K98 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04KG1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04KH9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04KO5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04KW8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04KX6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04KY4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04L22 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/02/2021 İtfa
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK22116 FİNANSMAN BONOSU 03/02/2021 İtfa
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK32115 FİNANSMAN BONOSU 03/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD22112 FİNANSMAN BONOSU 03/02/2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALK2114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF22118 FİNANSMAN BONOSU 03/02/2021 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF22118 FİNANSMAN BONOSU 03/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32117 FİNANSMAN BONOSU 03/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT020823T11 DEVLET TAHVİLİ 03/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
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BIST