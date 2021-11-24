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***AKMEN* *SEKFK* *HALKB* *OSMEN* *AKTIF* *VAKVK* *KTKVK* *DNFIN* *QNBFL* *YFMEN* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları

24.11.2021 17:09
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GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:151.814
Değişim :  0,08% |  1,47
Açılış :  1.816  
Önceki Kapanış :  1.812  
En Yüksek
1.834 En Düşük
1.806
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUCLK 17,60 17.326.734 % 10,00  
TRILC 11,88 248.398.312 % 10,00  
YEOTK 55,55 82.452.338 % 10,00  
UZERB 33,88 317.896 % 10,00  
BALAT 8,80 781.033 % 10,00  
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17:15 Alış Satış %  
Dolar 11,9870 11,9936 % 0,89  
Euro 13,4583 13,4717 % 1,07  
Sterlin 15,9431 16,0230 % 0,91  
Frank 12,7976 12,8747 % 0,94  
Riyal 3,1918 3,2078 % 1,03  
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17:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 2,71  
Altın Gr. 692 692 8,76  
Cumhuriyet 4.551 4.620 10,00  
Tam 4.526 4.646 -1,50  
Yarım 2.188 2.247 -0,73  
Çeyrek 1.097 1.124 -0,36  
Gümüş.Ons 23,59 23,61 0,07  
Gümüş Gr. 9,11 9,12 0,12  
B. Petrol 82,15 82,15 -0,10  
Seans Raporu 17:15
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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