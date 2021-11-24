***AKMEN* *SEKFK* *HALKB* *OSMEN* *AKTIF* *VAKVK* *KTKVK* *DNFIN* *QNBFL* *YFMEN* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları
24.11.2021 17:09
***AKMEN******SEKFK******HAL
17:151.814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,47
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
17:1511,9936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1060
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
17:1513,4717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1420
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
17:15690,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 7,13
|Açılış
|: 690,66
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler17:15
|TUCLK
|17,60
|17.326.734
|% 10,00
|
|TRILC
|11,88
|248.398.312
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.452.338
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|781.033
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|30.953.558
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.180.887
|% -9,95
|
|AKFGY
|5,09
|21.529.984
|% -8,78
|
|PGSUS
|98,85
|469.594.685
|% -5,77
|
|SASA
|39,10
|2.451.688.269
|% 1,72
|
|PETKM
|7,66
|1.960.152.793
|% -3,53
|
|ASELS
|21,10
|1.722.889.986
|% 0,48
|
|GARAN
|11,74
|1.638.421.296
|% -0,76
|
|KRDMD
|8,70
|1.297.169.355
|% -0,91
|
|PETKM
|7,66
|1.960.152.793
|% -3,53
|
|YKBNK
|3,38
|774.429.001
|% -2,59
|
|VAKBN
|4,01
|821.679.123
|% 0,75
|
|AKBNK
|6,86
|1.041.083.351
|% -1,72
|
|KRDMD
|8,70
|1.297.169.355
|% -0,91
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9870
|11,9936
|% 0,89
|
|Euro
|13,4583
|13,4717
|% 1,07
|
|Sterlin
|15,9431
|16,0230
|% 0,91
|
|Frank
|12,7976
|12,8747
|% 0,94
|
|Riyal
|3,1918
|3,2078
|% 1,03
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,71
|
|Altın Gr.
|692
|692
|8,76
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.526
|4.646
|-1,50
|
|Yarım
|2.188
|2.247
|-0,73
|
|Çeyrek
|1.097
|1.124
|-0,36
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,11
|9,12
|0,12
|
|B. Petrol
|82,15
|82,15
|-0,10
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:27ARSAN
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 890, 139 adet işlem
-
17:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 78 kaybederek (% -0.39 ) 1, 963
-
17:26XU100
Endeks 1, 811 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 27, 860.00 milyon TL de
-
17:26OZBAL
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 18.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 029, 131 adet işlem
-
17:25VERTU
Yüzde -3.07 oranında düşüşle 25.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 041, 701 adet işlem