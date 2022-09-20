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***AKMEN* *TTKOM* *TCRYT* *ISFIN* *GLBMD* *NURVK* *CAGFA* *YKFKT* *QNBFI* *EMIRV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem

20.09.2022 17:45
***AKMEN* *TTKOM* *TCRYT* *ISFIN* *GLBMD* *NURVK* *CAGFA* *YKFKT* *QNBFI* *EMIRV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçl


***AKMEN******TTKOM******TCRYT******ISFIN******GLBMD******NURVK******CAGFA******YKFKT******QNBFI******EMIRV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [CAGFA, EMIRV, TCRYT, QNBFI, NURVK, GLBMD, TTKOM, AKMEN, ISFIN, YKFKT]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDFA2215 20.400.000 20.09.2022 02.12.2022 22.09.2022
- Emir Varlık Yönetim A.Ş. EMIRV Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEMIRA2216 20.800.000 20.09.2022 19.12.2022 22.09.2022
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD22336 41.000.000 20.09.2022 21.02.2023 22.09.2022
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYMA2219 104.000.000 20.09.2022 13.12.2022 22.09.2022
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA32333 165.000.000 20.09.2022 15.03.2023 22.09.2022
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMKK2222 17.000.000 20.09.2022 09.11.2022 22.09.2022
- Türk Telekomünikasyon A.Ş. TTKOM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTTLKA2222 101.600.000 20.09.2022 19.12.2022 22.09.2022
- Türk Telekomünikasyon A.Ş. TTKOM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTTLK32328 400.000.000 20.09.2022 17.03.2023 22.09.2022
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYM32326 151.500.000 20.09.2022 07.03.2023 22.09.2022
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN12347 170.000.000 20.09.2022 03.01.2023 22.09.2022
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF12330 65.000.000 20.09.2022 09.01.2023 22.09.2022


İlgili Şirketler [CAGFA, EMIRV, TCRYT, QNBFI, NURVK, GLBMD, TTKOM, AKMEN, ISFIN, YKFKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064289


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Gümüş Gr. 11,30 11,32 -0,18  
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