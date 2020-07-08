***AKMEN* *YKYAT* *ZORLF* *ZKBVK* *AKTIF* *GARAN* *FBBNK* *BRKVY* *SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
08.07.2020 17:19
***AKMEN******YKYAT******ZORLF******ZKBVK******AKTIF******GARAN******FBBNK******BRKVY******SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKMEN, BRKVY, FBBNK, GARAN, SKYMD, YKYAT, ZKBVK, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ANADOLUBANK A.Ş. ADBFB TRFANBK72013 FİNANSMAN BONOSU 08/07/2020 İtfa
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYB72010 FİNANSMAN BONOSU 08/07/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01AJ3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/07/2020 İtfa
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYSE2015 FİNANSMAN BONOSU 08/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
FİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA72013 FİNANSMAN BONOSU 08/07/2020 İtfa
FİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA72039 FİNANSMAN BONOSU 08/07/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN72025 FİNANSMAN BONOSU 08/07/2020 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD72013 FİNANSMAN BONOSU 08/07/2020 İtfa
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM72017 FİNANSMAN BONOSU 08/07/2020 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK72019 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/07/2020 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK72019 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72014 FİNANSMAN BONOSU 08/07/2020 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT020725T10 DEVLET TAHVİLİ 08/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT060121T16 DEVLET TAHVİLİ 08/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT080720T19 DEVLET TAHVİLİ 08/07/2020 İtfa
TCMB TRT080720T19 DEVLET TAHVİLİ 08/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857240
BIST