***AKMEN* *YKYAT* *ZORLF* *ZKBVK* *AKTIF* *GARAN* *FBBNK* *BRKVY* *SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***AKMEN******YKYAT******ZORLF******ZKBVK******AKTIF******GARAN******FBBNK******BRKVY******SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, AKMEN, BRKVY, FBBNK, GARAN, SKYMD, YKYAT, ZKBVK, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüANADOLUBANK A.Ş. ADBFB TRFANBK72013 FİNANSMAN BONOSU 08/07/2020 İtfaAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYB72010 FİNANSMAN BONOSU 08/07/2020 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01AJ3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/07/2020 İtfaBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYSE2015 FİNANSMAN BONOSU 08/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeFİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA72013 FİNANSMAN BONOSU 08/07/2020 İtfaFİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA72039 FİNANSMAN BONOSU 08/07/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN72025 FİNANSMAN BONOSU 08/07/2020 İtfaŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD72013 FİNANSMAN BONOSU 08/07/2020 İtfaYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM72017 FİNANSMAN BONOSU 08/07/2020 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK72019 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/07/2020 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK72019 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72014 FİNANSMAN BONOSU 08/07/2020 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT020725T10 DEVLET TAHVİLİ 08/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT060121T16 DEVLET TAHVİLİ 08/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT080720T19 DEVLET TAHVİLİ 08/07/2020 İtfaTCMB TRT080720T19 DEVLET TAHVİLİ 08/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857240BIST