***AKMEN* *ZKBVK* *GARAN* *OYYAT* *KFKTF* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***AKMEN******ZKBVK******GARAN******OYYAT******KFKTF******YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, GARAN, KFKTF, OYYAT, YKBNK, ZKBVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BT0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 11/03/2021 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BU8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 11/03/2021 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BV6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 11/03/2021 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32169 FİNANSMAN BONOSU 11/03/2021 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32169 FİNANSMAN BONOSU 11/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KFKTF TRSKFTF62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMD32124 FİNANSMAN BONOSU 11/03/2021 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK32115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/03/2021 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK32115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK32112 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/03/2021 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK32112 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917333BIST