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***AKMEN* *ZKBVK* *GARAN* *OYYAT* *KFKTF* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi

11.03.2021 17:43



***AKMEN******ZKBVK******GARAN******OYYAT******KFKTF******YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, GARAN, KFKTF, OYYAT, YKBNK, ZKBVK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BT0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 11/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BU8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 11/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BV6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 11/03/2021 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32169 FİNANSMAN BONOSU 11/03/2021 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32169 FİNANSMAN BONOSU 11/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KFKTF TRSKFTF62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMD32124 FİNANSMAN BONOSU 11/03/2021 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK32115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/03/2021 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK32115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK32112 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/03/2021 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK32112 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917333


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