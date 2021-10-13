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***AKMEN* *ZKBVK* *KNTFA* *CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

13.10.2021 17:34



***AKMEN******ZKBVK******KNTFA******CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [CRDFA, KNTFA, ZKBVK, AKMEN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Creditwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFC22219 11.900.000 13.10.2021 02.02.2022 15.10.2021
- Kent Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF22217 15.095.000 13.10.2021 02.02.2022 15.10.2021
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVK12221 500.000.000 13.10.2021 19.01.2022 15.10.2021
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYM42218 135.050.000 13.10.2021 05.04.2022 15.10.2021


İlgili Şirketler [CRDFA, KNTFA, ZKBVK, AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970370


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Cumhuriyet 3.453 3.505 58,00  
Tam 3.434 3.520 56,44  
Yarım 1.660 1.703 27,30  
Çeyrek 832 851 13,65  
Gümüş.Ons 23,11 23,15 0,57  
Gümüş Gr. 6,74 6,75 0,19  
B. Petrol 83,23 83,23 -0,19  
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