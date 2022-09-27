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***AKMEN* *ZKBVK* *TCRYT* *EKTVK* *ISFIN* *TMKS* *CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

27.09.2022 17:03
***AKMEN* *ZKBVK* *TCRYT* *EKTVK* *ISFIN* *TMKS* *CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Ya


***AKMEN******ZKBVK******TCRYT******EKTVK******ISFIN******TMKS******CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, CRDFA, EK ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRFAKYM92213 FİNANSMAN BONOSU 27/09/2022 İtfa
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFC92212 FİNANSMAN BONOSU 27/09/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92221 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/09/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92221 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN92232 FİNANSMAN BONOSU 27/09/2022 İtfa
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD92230 FİNANSMAN BONOSU 27/09/2022 İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKS92214 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 27/09/2022 İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKS92222 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 27/09/2022 İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKS92230 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 27/09/2022 İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKV92218 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 27/09/2022 İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKV92226 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 27/09/2022 İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKV92234 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 27/09/2022 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK92223 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/09/2022 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK92223 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065488


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