***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.03.2020 18:14
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X Seri, 28 No'lu Tebliğ ile değiştirilen Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ uyarınca, Şirketimizin 2020 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için, Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'a önerilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825079
BIST
18:05109.601
En Yüksek
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|Açılış
|: 111.654
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18:056,0842
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|Önceki Kapanış
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|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.834.944
|% 14,95
|
|BRKSN
|3,54
|6.477.065
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.900.017
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|3.471.423
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,03
|194.631.601
|% 9,04
|
|INFO
|7,91
|13.155
|% -14,95
|
|DOCO
|461,90
|2.832.679
|% -10,31
|
|GARFA
|4,67
|17.582.480
|% -10,02
|
|DGATE
|8,30
|32.445.662
|% -8,49
|
|ISKUR
|390.000,00
|765.000
|% -7,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|ASELS
|29,84
|719.032.733
|% -1,45
|
|EREGL
|8,90
|460.161.053
|% 1,71
|
|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% -2,62
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|299.923.348
|% -3,27
|
|KARSN
|1,85
|216.636.639
|% -3,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|EKGYO
|1,44
|136.214.487
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9178
|7,9575
|% 0,21
|
|Frank
|6,5032
|6,5424
|% 1,04
|
|Riyal
|1,6176
|1,6257
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.680
|6,23
|
|Altın Gr.
|330
|330
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,27
|17,31
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|47,05
|47,05
|-2,94
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