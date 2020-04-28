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***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

28.04.2020 19:51
GÜNCEL HABERLER



***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.04.2020
Tescil Tarihi
22.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.04.2020 - 10067
Açıklamalar

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararının 22.04.2020 tarihinde tescil olduğu 28.04.2020 tarih ve 10067 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840945


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Yarım 1.227 1.258 -6,90  
Çeyrek 616 629 -3,40  
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