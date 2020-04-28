***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.04.2020 19:51
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.04.2020
Tescil Tarihi
22.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.04.2020 - 10067
Açıklamalar
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararının 22.04.2020 tarihinde tescil olduğu 28.04.2020 tarih ve 10067 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840945
BIST
18:05100.707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -559,88
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.621
18:056,9911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0006
En Düşük
6,9799
18:057,5735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0092
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
18:05383,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,84
|Açılış
|: 383,44
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|9,57
|36.754.527
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|329.163
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|47.513.903
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|620.895
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.504.209
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|488.533
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|844.877
|% -9,84
|
|SERVE
|3,59
|1.158.060
|% -9,80
|
|SUMAS
|10,97
|46.769
|% -7,35
|
|IHGZT
|4,27
|199.066
|% -7,17
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|THYAO
|10,65
|757.013.204
|% -1,57
|
|ASELS
|27,36
|545.381.467
|% -0,44
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|CEMAS
|1,06
|149.841.185
|% 1,92
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,10
|238.307.504
|% -0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6597
|8,7031
|% 0,02
|
|Frank
|7,1442
|7,1873
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8539
|1,8632
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-7,59
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.512
|-13,70
|
|Tam
|2.519
|2.573
|-14,00
|
|Yarım
|1.227
|1.258
|-6,90
|
|Çeyrek
|616
|629
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|15,06
|15,09
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|22,71
|22,71
|-0,36
|
Seans Raporu
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