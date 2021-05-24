***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi20.04.2021Tescil Tarihi18.05.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su24.05.2021 - 10333AçıklamalarPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararının 18.05.2021 tarihinde tescil olduğu 24.05.2021 tarih ve 10333 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937468BIST