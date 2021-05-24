***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.05.2021 15:39
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.04.2021
Tescil Tarihi
18.05.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.05.2021 - 10333
Açıklamalar
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararının 18.05.2021 tarihinde tescil olduğu 24.05.2021 tarih ve 10333 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937468
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -51,96
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.400
18:058,4821
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0931
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4863
En Düşük
8,3771
18:0510,3853
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1345
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3926
En Düşük
10,2454
18:05515,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 8,61
|Açılış
|: 515,98
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
516,36
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|30,80
|103.188.780
|% 10,00
|
|TRILC
|47,18
|291.869.161
|% 9,98
|
|BURVA
|28,88
|27.362.403
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|30.069.020
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|2.470.390
|% 9,93
|
|ETILR
|7,02
|2.397.386
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,10
|466.135
|% -10,00
|
|MERIT
|220,50
|1.515.318
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.440.521
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.775.265
|% -9,98
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% -5,75
|
|THYAO
|12,90
|952.744.378
|% -4,23
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
|
|KOZAL
|122,50
|781.072.448
|% -4,45
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
|
|YKBNK
|2,12
|586.743.703
|% -1,85
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% -5,75
|
|TSKB
|1,32
|273.838.516
|% -5,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4786
|8,4821
|% 1,11
|
|Euro
|10,3754
|10,3853
|% 1,31
|
|Sterlin
|11,9483
|12,0083
|% 0,92
|
|Frank
|9,4164
|9,4732
|% 1,07
|
|Riyal
|2,2551
|2,2664
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|11,32
|
|Altın Gr.
|516
|516
|8,62
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,91
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,11
|
|B. Petrol
|68,46
|68,46
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 77 kaybederek (% -2.34 ) 1, 490
-
17:59XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 19, 307.00 milyon TL de
-
17:59AKYHO
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 201, 829 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 893 adet işlem
-
17:56ISGSY
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 352 adet işlem