***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTER RA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi31.12.2020AçıklamalarTER RA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ştarafından hazırlanan 31.12.2020 tarih ve 2020/AKMERKEZGYO/001 nolu Akmerkez GYO A.Ş.ye ait toplam 473 adet bağımsız bölüme ilişkin gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897127BIST