***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
05.01.2021 16:05
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TER RA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
TER RA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş
tarafından hazırlanan 31.12.2020 tarih ve 2020/AKMERKEZGYO/001 nolu Akmerkez GYO A.Ş.ye ait toplam 473 adet bağımsız bölüme ilişkin gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897127
BIST
17:251.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,61
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:257,4165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0057
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
17:259,1101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0167
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1251
En Düşük
9,0475
17:25465,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,21
|Açılış
|: 465,01
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
466,23
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:25
|DOGUB
|4,73
|54.213.703
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,24
|5.566.169
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.705.280
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|JANTS
|401,20
|314.943.881
|% 9,98
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.884.973
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.720.384
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,40
|3.256.120.223
|% 2,13
|
|GUBRF
|69,75
|2.488.109.019
|% -9,94
|
|PETKM
|5,28
|2.137.967.325
|% 6,02
|
|GARAN
|10,10
|1.797.649.757
|% -2,13
|
|KOZAL
|105,20
|1.666.601.889
|% -1,03
|
|EKGYO
|2,40
|3.256.120.223
|% 2,13
|
|PETKM
|5,28
|2.137.967.325
|% 6,02
|
|KARSN
|3,64
|1.057.901.548
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,04
|809.086.448
|% -0,98
|
|ISGYO
|2,73
|732.861.848
|% -2,15
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4136
|7,4165
|% -0,08
|
|Euro
|9,0949
|9,1101
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,0467
|10,0970
|% 0,12
|
|Frank
|8,4015
|8,4521
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9725
|1,9824
|% 0,04
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-1,24
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,97
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,27
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,04
|
|B. Petrol
|52,16
|52,16
|1,07
|