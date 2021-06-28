***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTER RA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiKira Değerleme RaporuRapor Tarihi25.06.2021AçıklamalarTer Ra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 25.06.2021 tarihinde tarafımıza teslim edilen, 7 adet bağımsız bölümün Türk Lirası cinsinden aylık pazar kira değerinin tespitine yönelik hazırlanan, 25.06.2021 tarih ve 2021/AKMERKEZGYO/001 nolu Akmerkez GYO A.Ş.'ye ait kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944399BIST