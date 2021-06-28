Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

28.06.2021 11:13



***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TER RA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kira Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
25.06.2021
Açıklamalar

Ter Ra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 25.06.2021 tarihinde tarafımıza teslim edilen, 7 adet bağımsız bölümün Türk Lirası cinsinden aylık pazar kira değerinin tespitine yönelik hazırlanan, 25.06.2021 tarih ve 2021/AKMERKEZGYO/001 nolu Akmerkez GYO A.Ş.'ye ait kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944399


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:031.357
Değişim :  -1,21% |  -16,61
Açılış :  1.372  
Önceki Kapanış :  1.373  
En Yüksek
1.375 En Düşük
1.354
BIST En Aktif Hisseler14:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKURU 271,00 2.908.372 % 9,98  
TACTR 35,08 2.311.597 % 9,97  
KUTPO 59,75 394.888.175 % 9,94  
MERKO 5,45 13.386.704 % 9,88  
VANGD 5,81 5.202.457 % 9,83  
daha fazla
14:01 Alış Satış %  
Dolar 8,7144 8,7156 % 0,37  
Euro 10,3711 10,3750 % 0,05  
Sterlin 12,0244 12,0847 % -0,01  
Frank 9,4244 9,4812 % 0,16  
Riyal 2,3168 2,3285 % 0,30  
daha fazla
14:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.769 -9,50  
Altın Gr. 496 496 -0,92  
Cumhuriyet 3.284 3.334 -22,00  
Tam 3.267 3.352 -22,49  
Yarım 1.579 1.621 -10,88  
Çeyrek 792 811 -5,44  
Gümüş.Ons 25,89 25,92 -0,21  
Gümüş Gr. 7,26 7,27 -0,03  
B. Petrol 73,97 73,97 -0,17  
Seans Raporu 14:01
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru