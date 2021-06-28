***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
28.06.2021 11:14
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TER RA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kira Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
25.06.2021
Açıklamalar
Ter Ra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 25.06.2021 tarihinde tarafımıza teslim edilen, 466 adet bağımsız bölümün Türk Lirası cinsinden aylık pazar kira değerinin tespitine yönelik hazırlanan, 25.06.2021 tarih ve 2021/AKMERKEZGYO/002 nolu Akmerkez GYO A.Ş.'ye ait kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944401
BIST
13:461.357
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -16,03
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
13:468,7183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0351
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
13:4610,3817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0115
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
13:46495,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,00
|Açılış
|: 495,88
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler13:46
|TKURU
|271,00
|2.872.871
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.119.007
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|389.890.505
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.366.049
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.191.917
|% 9,83
|
|YBTAS
|11.925,00
|144.375
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|5.396.579
|% -9,98
|
|ISBIR
|5.300,10
|1.144.817
|% -8,90
|
|MERIT
|16,31
|473.269
|% -8,63
|
|BAGFS
|16,10
|387.957
|% -8,26
|
|THYAO
|13,35
|698.260.204
|% -3,68
|
|GARAN
|8,15
|582.609.102
|% -0,37
|
|KUTPO
|59,75
|389.890.505
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,91
|365.734.968
|% -1,55
|
|KOZAL
|114,90
|233.269.480
|% -1,54
|
|EKGYO
|1,91
|365.734.968
|% -1,55
|
|GARAN
|8,15
|582.609.102
|% -0,37
|
|TSKB
|1,26
|84.355.701
|% -0,79
|
|YKBNK
|2,16
|132.810.483
|% 0,00
|
|THYAO
|13,35
|698.260.204
|% -3,68
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7160
|8,7183
|% 0,40
|
|Euro
|10,3763
|10,3817
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,0298
|12,0902
|% 0,03
|
|Frank
|9,4249
|9,4817
|% 0,16
|
|Riyal
|2,3172
|2,3288
|% 0,31
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-9,20
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|3.287
|3.336
|-20,00
|
|Tam
|3.268
|3.352
|-21,90
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-10,59
|
|Çeyrek
|792
|811
|-5,29
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,83
|73,83
|-0,31
|