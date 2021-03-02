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***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

02.03.2021 14:54



***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunca
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan (II-18.1) sayılı KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ'nin ilgili maddeleri gereğince, halen 75.000.000 TL (yetmişbeşmilyon Türk Lirası) olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacı ile T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurularak bu hususta izin alınmasına,
1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Şirket'in Amacı, Faaliyet Konusu, Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları' başlıklı 3. maddesi, ‘Şirket'in Merkez ve Şubeleri' başlıklı 4. maddesi, ‘Sermaye ve Paylar' başlıklı 6. maddesi, ‘Payların Devri' başlıklı 7. maddesi, ‘Yönetim Kurulu Toplantıları' başlıklı 13. maddesi ve ‘Özellik Arz Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum' başlıklı 14. maddesinin tadiline,
2. Esas Sözleşme'nin ekteki tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına,
3. İşbu tadil kararının Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına ve tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914477


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