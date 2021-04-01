***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Şirket'in Amacı, Faaliyet Konusu, Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları' başlıklı 3. maddesi, ‘Şirket'in Merkez ve Şubeleri' başlıklı 4. maddesi, ‘Sermaye ve Paylar' başlıklı 6. maddesi, ‘Payların Devri' başlıklı 7. maddesi, ‘Yönetim Kurulu Toplantıları' başlıklı 13. maddesi ve ‘Özellik Arz Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum' başlıklı 14. maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2021 tarih 12233903-340.08-4151 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı Esas Sözleşme değişiklik tadil tasarısı T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922673BIST