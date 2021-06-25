***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
25.06.2021 14:09
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2017
Açıklamalar
Esas Sözleşmenin son hali ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3,4,6,7,13,14 18/05/2021 24/05/2021 10333
3,6,14,17,19,21,22 04/05/2017 10/05/2017 9323
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944113
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,93
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.392
18:058,7801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0714
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,8024
En Düşük
8,6753
18:0510,4867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0808
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,5061
En Düşük
10,3652
18:05502,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,62
|Açılış
|: 502,55
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
503,30
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|4,18
|39.216.415
|% 10,00
|
|ALKA
|16,50
|4.988.869
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|25.635.227
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|9.165.763
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.739.557
|% 9,97
|
|VAKFN
|11,51
|375.535.119
|% -9,94
|
|BERA
|12,69
|176.015.874
|% -9,94
|
|VKFYO
|7,26
|78.247.818
|% -9,93
|
|CEOEM
|12,15
|33.556.894
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.777.598
|% -9,86
|
|THYAO
|14,28
|775.601.298
|% -2,26
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|EREGL
|18,14
|429.335.961
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,21
|334.977.205
|% -1,78
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|PETKM
|5,39
|362.143.891
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7486
|8,7801
|% 0,82
|
|Euro
|10,4465
|10,4867
|% 0,78
|
|Sterlin
|12,1536
|12,2146
|% 0,53
|
|Frank
|9,5384
|9,5958
|% 0,95
|
|Riyal
|2,3340
|2,3457
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|6,15
|
|Altın Gr.
|502
|503
|5,50
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,10
|
|B. Petrol
|76,12
|76,12
|0,56
|