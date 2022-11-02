***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
02.11.2022 20:14
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2022 – 30/09/2022 dönemine ait faaliyet raporumuza ilişikte pdf dosyası olarak yer verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076399
BIST
12:024.175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 69,74
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.180
En Düşük
4.131
12:0218,6228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
12:0218,2300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2300
En Düşük
18,2100
12:02987,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 11,83
|Açılış
|: 987,24
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
988,44
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler12:01
|MIATK
|83,15
|50.947.304
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|3.324.625
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.426.023
|% 9,96
|
|DOKTA
|53,15
|29.148.195
|% 8,69
|
|GSDHO
|6,68
|289.112.932
|% 8,62
|
|VKING
|11,91
|549.766
|% -9,98
|
|NETAS
|31,88
|69.889.702
|% -8,86
|
|OYYAT
|35,98
|45.579.411
|% -4,71
|
|SMRTG
|80,35
|11.493.264
|% -4,35
|
|GLBMD
|11,36
|7.741.577
|% -3,89
|
|THYAO
|106,00
|4.398.952.114
|% 4,13
|
|EREGL
|32,38
|3.983.299.387
|% 6,94
|
|TUPRS
|428,30
|2.392.173.686
|% 5,10
|
|KRDMD
|12,65
|1.894.506.540
|% 4,46
|
|SASA
|145,40
|1.506.217.829
|% 6,99
|
|EKGYO
|4,60
|824.178.059
|% 1,55
|
|KRDMD
|12,65
|1.894.506.540
|% 4,46
|
|EREGL
|32,38
|3.983.299.387
|% 6,94
|
|ODAS
|8,89
|762.185.965
|% 2,66
|
|ISCTR
|8,84
|697.590.287
|% 1,61
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6199
|18,6228
|% 0,04
|
|Euro
|18,2022
|18,2135
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,8407
|20,9452
|% 0,64
|
|Frank
|18,3536
|18,4642
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9393
|4,9641
|% 0,04
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|20,31
|
|Altın Gr.
|987
|987
|11,45
|
|Cumhuriyet
|6.582
|6.682
|65,00
|
|Tam
|6.618
|6.673
|39,00
|
|Yarım
|3.225
|3.265
|21,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.632
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,21
|
|B. Petrol
|96,72
|96,72
|2,05
|