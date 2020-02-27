***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.264.000 27.745.263 164.383 73.043.290 16.968.330 77.807.440 232.992.706 0 232.992.706Transferler0 0 0 6.074.033 71.733.407 -77.807.440 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 66.234 0 0 88.649.656 88.715.890 0 88.715.890Kar Payları0 0 0 0 -62.603.520 0 -62.603.520 0 -62.603.520Dönem Sonu Bakiyeler11 37.264.000 27.745.263 230.617 79.117.323 26.098.217 88.649.656 259.105.076 0 259.105.076Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 37.264.000 27.745.263 230.617 79.117.323 26.098.217 88.649.656 259.105.076 0 259.105.076Transferler0 0 0 8.868.832 79.780.824 -88.649.656 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -787.027 0 0 81.558.129 80.771.102 0 80.771.102Kar Payları0 0 0 0 -90.551.520 0 -90.551.520 0 -90.551.520Dönem Sonu Bakiyeler11 37.264.000 27.745.263 -556.410 87.986.155 15.327.521 81.558.129 249.324.658 0 249.324.658Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI98.069.655 78.544.142Dönem Karı (Zararı)19 81.558.129 88.649.656Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.608.369 -2.932.427Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 8.805.728 7.492.160Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5, 6 737.287 14.436.934Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler665.762 -709.348Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.674.573 -6.950.319Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler118.165 -17.201.854Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler15 -44.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler12.267.455 -6.612.388Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler547.695 -3.891.426İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)547.695 -3.891.426Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-536.394 -600.671İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-325.809 676.612İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-210.585 -1.277.283İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.256.154 -2.120.291Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)10.064.649 -2.737.638Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.191.505 617.347Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları98.433.953 79.104.841Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -364.298 -356.924Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -203.775YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.281.720 4.586.296Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri215.399 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-105.893Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -3.515.197 -2.370.233Alınan Faiz5.687.411 6.956.529FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-90.551.520 -62.603.520Ödenen Temettüler-90.551.520 -62.603.520YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.799.855 20.526.918NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.799.855 20.526.918DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41.313.519 20.786.601DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 51.113.374 41.313.519Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 51.120.730 41.333.713Ticari Alacaklar6.029.121 7.314.103İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 6.029.121 7.314.103Diğer Alacaklar825.525 405.972İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 825.525 405.972Peşin Ödenmiş Giderler10 4.054.248 2.879.420Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar883.452 545.796Diğer Dönen Varlıklar10 2.769.513 21.315.031ARA TOPLAM65.682.589 73.794.035TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR65.682.589 73.794.035DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 183.070.169 188.292.189Maddi Duran Varlıklar7 452.572 688.448Maddi Olmayan Duran Varlıklar105.009 3.150Peşin Ödenmiş Giderler10 6.703.542 561.082Diğer Duran Varlıklar10 2.487.743 2.199.535TOPLAM DURAN VARLIKLAR192.819.035 191.744.404TOPLAM VARLIKLAR258.501.624 265.538.439KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar823.397 1.359.791İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5, 20 558.735 884.544İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 264.662 475.247Diğer Borçlar2.367.027 2.171.187İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 2.367.027 2.171.187Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 3.237.628 816.313Kısa Vadeli Karşılıklar439.539 370.547Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 295.539 226.547Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 144.000 144.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 358.549 363.987ARA TOPLAM7.226.140 5.081.825TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.226.140 5.081.825UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar603.619 665.281İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 603.619 665.281Uzun Vadeli Karşılıklar1.347.207 686.257Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 1.347.207 686.257TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.950.826 1.351.538TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.176.966 6.433.363ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar249.324.658 259.105.076Ödenmiş Sermaye11 37.264.000 37.264.000Sermaye Düzeltme Farkları27.745.263 27.745.263Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-556.410 230.617Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-556.410 230.617Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler87.986.155 79.117.323Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 15.327.521 26.098.217Net Dönem Karı veya Zararı81.558.129 88.649.656TOPLAM ÖZKAYNAKLAR249.324.658 259.105.076TOPLAM KAYNAKLAR258.501.624 265.538.439Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 117.658.596 116.629.010Satışların Maliyeti12 -36.921.617 -33.908.975TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)80.736.979 82.720.035BRÜT KAR (ZARAR)12 80.736.979 82.720.035Genel Yönetim Giderleri13 -6.513.580 -6.435.981Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 4.608.868 4.854.847Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -5.417.193 -1.201.980ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)73.415.074 79.936.921FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)73.415.074 79.936.921Finansman Gelirleri16 10.288.724 11.816.614Finansman Giderleri17 -2.145.669 -3.103.879SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)81.558.129 88.649.656Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19 81.558.129 88.649.656DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)81.558.129 88.649.656Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları81.558.129 88.649.656Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 2,19000000 2,38000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 2,19000000 2,38000000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-787.027 66.234Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -787.027 66.234Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-787.027 66.234TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)80.771.102 88.715.890Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları80.771.102 88.715.890http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822103BIST