***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 37.264.000 27.745.263 230.617 79.117.323 26.098.217 88.649.656 259.105.076 0 259.105.076Transferler0 0 0 8.868.832 79.780.824 -88.649.656 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -278.215 0 0 40.323.401 40.045.186 0 40.045.186Kar Payları0 0 0 0 -90.551.520 0 -90.551.520 0 -90.551.520Dönem Sonu Bakiyeler11 37.264.000 27.745.263 -47.598 87.986.155 15.327.521 40.323.401 208.598.742 0 208.598.742Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.264.000 27.745.263 -556.410 87.986.155 15.327.521 81.558.129 249.324.658 0 249.324.658Transferler0 0 0 6.409.407 75.148.722 -81.558.129 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -166.025 0 0 23.031.460 22.865.435 0 22.865.435Kar Payları0 0 0 0 -65.957.280 0 -65.957.280 0 -65.957.280Dönem Sonu Bakiyeler37.264.000 27.745.263 -722.435 94.395.562 24.518.963 23.031.460 206.232.813 0 206.232.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.783.165 30.076.983Dönem Karı (Zararı)23.031.460 40.323.401Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.690.107 1.718.650Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 4.471.224 4.541.133Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 125.018 199.319Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler627.324 479.445Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.266.638 -3.450.281Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-1.266.821 -6.966Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 0 -44.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.135.616 -11.739.308Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-756.555 -19.834İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-756.555 -19.834Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.304.922 3.036.708İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.422.950 2.193.671İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)881.972 843.037İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.587.249 -14.756.182Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.219.955 -14.243.791Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.632.706 -512.391Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları28.857.183 30.302.743Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -74.018 -225.760YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI507.190 2.405.473Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 215.397Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-172.659 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -573.958 -1.267.182Alınan Faiz1.253.807 3.457.258FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.443.200 -40.245.120Ödenen Temettüler-48.443.200 -40.245.120YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.152.845 -7.762.664NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.152.845 -7.762.664DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51.113.374 41.313.519DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 31.960.529 33.550.855Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 31.973.360 51.120.730Ticari Alacaklar6.660.658 6.029.121İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 6.660.658 6.029.121Diğer Alacaklar1.200 825.525İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 1.200 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 0 825.525Peşin Ödenmiş Giderler10 4.146.805 4.054.248Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.068.896 883.452Diğer Dönen Varlıklar10 2.585.654 2.769.513ARA TOPLAM46.436.573 65.682.589TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR46.436.573 65.682.589DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 179.319.209 183.070.169Maddi Duran Varlıklar7 329.064 452.572Maddi Olmayan Duran Varlıklar254.870 105.009Peşin Ödenmiş Giderler10 5.191.265 6.703.542Diğer Duran Varlıklar10 1.784.426 2.487.743TOPLAM DURAN VARLIKLAR186.878.834 192.819.035TOPLAM VARLIKLAR233.315.407 258.501.624KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar3.128.319 823.397İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5, 19 1.981.685 558.735İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.146.634 264.662Diğer Borçlar17.633.854 2.367.027İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5, 19 17.514.080 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 119.774 2.367.027Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 3.110.299 3.237.628Kısa Vadeli Karşılıklar586.339 439.539Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 442.339 295.539Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 144.000 144.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 271.219 358.549ARA TOPLAM24.730.030 7.226.140TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.730.030 7.226.140UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar665.737 603.619İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 665.737 603.619Uzun Vadeli Karşılıklar1.686.827 1.347.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 1.686.827 1.347.207TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.352.564 1.950.826TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER27.082.594 9.176.966ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar206.232.813 249.324.658Ödenmiş Sermaye11, 18 37.264.000 37.264.000Sermaye Düzeltme Farkları27.745.263 27.745.263Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-722.435 -556.410Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-722.435 -556.410Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler94.395.562 87.986.155Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 24.518.963 15.327.521Net Dönem Karı veya Zararı18 23.031.460 81.558.129TOPLAM ÖZKAYNAKLAR206.232.813 249.324.658TOPLAM KAYNAKLAR233.315.407 258.501.624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 36.580.974 56.412.786 8.524.565 28.135.276Satışların Maliyeti12 -15.104.744 -17.597.505 -6.074.506 -9.053.031TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.476.230 38.815.281 2.450.059 19.082.245BRÜT KAR (ZARAR)21.476.230 38.815.281 2.450.059 19.082.245Genel Yönetim Giderleri-3.340.705 -3.380.502 -1.562.128 -1.527.493Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 573.814 2.576.981 357.352 1.248.105Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -1.702.183 -2.479.175 -869.890 -1.908.576ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.007.156 35.532.585 375.393 16.894.281FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)17.007.156 35.532.585 375.393 16.894.281Finansman Gelirleri15 7.253.500 5.707.839 2.872.283 2.306.876Finansman Giderleri16 -1.229.196 -917.023 -882.702 -397.536SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.031.460 40.323.401 2.364.974 18.803.621Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18 23.031.460 40.323.401 2.364.974 18.803.621DÖNEM KARI (ZARARI)23.031.460 40.323.401 2.364.974 18.803.621Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23.031.460 40.323.401 2.364.974 18.803.621Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,62000000 1,08000000 0,06000000 0,50000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,62000000 1,08000000 0,06000000 0,50000000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-166.025 -278.215 63.155 -170.557Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -166.025 -278.215 63.155 -170.557Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-166.025 -278.215 63.155 -170.557TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.865.435 40.045.186 2.428.129 18.633.064Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22.865.435 40.045.186 2.428.129 18.633.064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866910BIST