***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.264.000 27.745.263 230.617 79.117.323 26.098.217 88.649.656 259.105.076 0 259.105.076Transferler0 0 0 8.868.832 79.780.824 -88.649.656 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -344.731 0 0 58.895.210 58.550.479 0 58.550.479Kar Payları0 0 0 0 -90.551.520 0 -90.551.520 0 -90.551.520Dönem Sonu Bakiyeler37.264.000 27.745.263 -114.114 87.986.155 15.327.521 58.895.210 227.104.035 0 227.104.035Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 37.264.000 27.745.263 -556.410 87.986.155 15.327.521 81.558.129 249.324.658 0 249.324.658Transferler0 0 0 6.409.407 75.148.722 -81.558.129 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -7.774 0 0 41.717.707 41.709.933 0 41.709.933Kar Payları0 0 0 0 -65.957.280 0 -65.957.280 0 -65.957.280Dönem Sonu Bakiyeler11 37.264.000 27.745.263 -564.184 94.395.562 24.518.963 41.717.707 225.077.311 0 225.077.311Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.619.518 60.697.163Dönem Karı (Zararı)41.717.707 58.895.210Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.229.995 3.065.255Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 6.747.650 6.922.775Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 54.494 700.273Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler823.851 559.905Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 -1.624.410 -5.132.576Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-1.771.590 58.878Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 0 -44.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.737.574 -1.035.254Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler478.189 -7.714.979İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.805 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)501.994 -7.714.979Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.872.889 4.909.994Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.887.169 2.538.810İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.018.815 1.834.426İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)868.354 704.384İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.500.673 -769.079Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.500.673 -769.079Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları51.685.276 60.925.211Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -65.758 -228.048YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI208.347 3.458.546Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 215.399Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-180.059 -30.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.215.330 -1.872.024Alınan Faiz1.603.736 5.145.171FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.443.200 -70.864.181Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.055.339Ödenen Temettüler-48.443.200 -71.919.520YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.384.665 -6.708.472NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.384.665 -6.708.472DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51.113.374 41.313.519DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 54.498.039 34.605.047Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 54.518.713 51.120.730Ticari Alacaklar5.496.438 6.029.121İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 23.805 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 5.472.633 6.029.121Diğer Alacaklar0 825.525İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 0 825.525Peşin Ödenmiş Giderler10 3.579.999 4.054.248Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.123.168 883.452Diğer Dönen Varlıklar10 2.906.809 2.769.513ARA TOPLAM67.625.127 65.682.589TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR67.625.127 65.682.589DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 177.750.739 183.070.169Maddi Duran Varlıklar7 276.579 452.572Maddi Olmayan Duran Varlıklar248.171 105.009Peşin Ödenmiş Giderler10 4.492.433 6.703.542Diğer Duran Varlıklar10 1.527.671 2.487.743TOPLAM DURAN VARLIKLAR184.295.593 192.819.035TOPLAM VARLIKLAR251.920.720 258.501.624KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar3.710.566 823.397İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,19 2.577.550 558.735İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.133.016 264.662Diğer Borçlar17.852.652 2.367.027İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5,19 17.514.080 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 338.572 2.367.027Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.938.681 3.237.628Kısa Vadeli Karşılıklar619.793 439.539Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 475.793 295.539Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 144.000 144.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 406.831 358.549ARA TOPLAM24.528.523 7.226.140TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.528.523 7.226.140UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar750.589 603.619İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 750.589 603.619Uzun Vadeli Karşılıklar1.564.297 1.347.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 1.564.297 1.347.207TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.314.886 1.950.826TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.843.409 9.176.966ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar225.077.311 249.324.658Ödenmiş Sermaye11 37.264.000 37.264.000Sermaye Düzeltme Farkları27.745.263 27.745.263Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-564.184 -556.410Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-564.184 -556.410Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler94.395.562 87.986.155Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 24.518.963 15.327.521Net Dönem Karı veya Zararı41.717.707 81.558.129TOPLAM ÖZKAYNAKLAR225.077.311 249.324.658TOPLAM KAYNAKLAR251.920.720 258.501.624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 60.963.948 85.490.345 24.382.974 29.077.559Satışların Maliyeti12 -23.112.712 -27.063.511 -8.007.968 -9.466.006TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)37.851.236 58.426.834 16.375.006 19.611.553BRÜT KAR (ZARAR)12 37.851.236 58.426.834 16.375.006 19.611.553Genel Yönetim Giderleri-4.926.935 -4.919.561 -1.586.230 -1.539.059Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 690.901 3.686.655 117.087 1.109.674Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -2.456.885 -4.392.008 -754.702 -1.912.833ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.158.317 52.801.920 14.151.161 17.269.335FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)31.158.317 52.801.920 14.151.161 17.269.335Finansman Gelirleri15 11.823.196 8.222.922 4.569.696 2.515.083Finansman Giderleri16 -1.263.806 -2.129.632 -34.610 -1.212.609SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)41.717.707 58.895.210 18.686.247 18.571.809Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18 41.717.707 58.895.210 18.686.247 18.571.809DÖNEM KARI (ZARARI)41.717.707 58.895.210 18.686.247 18.571.809Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları41.717.707 58.895.210 18.686.247 18.571.809Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 1,12000000 1,58000000 0,50000000 0,50000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 1,12000000 1,58000000 0,50000000 0,50000000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.774 -344.731 158.251 -66.516Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -7.774 -344.731 158.251 -66.516Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.774 -344.731 158.251 -66.516TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.709.933 58.550.479 18.844.498 18.505.293Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları41.709.933 58.550.479 18.844.498 18.505.293http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886905BIST