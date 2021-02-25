***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.264.000 27.745.263 230.617 79.117.323 26.098.217 88.649.656 259.105.076 0 259.105.076Transferler0 0 0 8.868.832 79.780.824 -88.649.656 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -787.027 0 0 81.558.129 80.771.102 0 80.771.102Kar Payları0 0 0 0 -90.551.520 0 -90.551.520 0 -90.551.520Dönem Sonu Bakiyeler11 37.264.000 27.745.263 -556.410 87.986.155 15.327.521 81.558.129 249.324.658 0 249.324.658Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.264.000 27.745.263 -556.410 87.986.155 15.327.521 81.558.129 249.324.658 0 249.324.658Transferler0 0 0 6.409.407 75.148.722 -81.558.129 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -102.472 0 0 56.870.007 56.767.535 0 56.767.535Kar Payları0 0 0 0 -65.957.280 0 -65.957.280 0 -65.957.280Dönem Sonu Bakiyeler11 37.264.000 27.745.263 -658.882 94.395.562 24.518.963 56.870.007 240.134.913 0 240.134.913Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI62.435.127 98.069.655Dönem Karı (Zararı)56.870.007 81.558.129Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.938.083 4.608.369Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 8.980.561 8.805.728Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 125.290 737.287Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler955.133 665.762Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 -2.868.379 -5.674.573Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-2.254.522 118.165Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler15 0 -44.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler850.651 12.267.455Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-3.004.243 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.532.687 547.695İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-154.871 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.377.816 547.695Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-59.652 -536.394İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)71.042 -325.809İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-130.694 -210.585İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.447.233 12.256.154Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)8.300.409 10.064.649Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.853.176 2.191.505Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları62.658.741 98.433.953Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -223.614 -364.298YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.376.972 2.281.720Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 215.399Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-189.563 -105.893Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.284.129 -3.515.197Alınan Faiz2.850.664 5.687.411FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.443.200 -90.551.520Ödenen Temettüler-48.443.200 -90.551.520YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.368.899 9.799.855NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.368.899 9.799.855DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51.113.374 41.313.519DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 66.482.273 51.113.374Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 66.499.988 51.120.730Finansal Yatırımlar3.004.243 0İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar24 3.004.243 0Ticari Alacaklar8.436.518 6.029.121İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,20 154.871 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 8.281.647 6.029.121Diğer Alacaklar0 825.525İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 0 825.525Peşin Ödenmiş Giderler10 4.528.978 4.054.248Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar341.263 883.452Diğer Dönen Varlıklar10 1.802.589 2.769.513ARA TOPLAM84.613.579 65.682.589TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR84.613.579 65.682.589DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 175.650.995 183.070.169Maddi Duran Varlıklar7 228.413 452.572Maddi Olmayan Duran Varlıklar241.473 105.009Peşin Ödenmiş Giderler10 3.801.346 6.703.542Diğer Duran Varlıklar10 1.211.316 2.487.743TOPLAM DURAN VARLIKLAR181.133.543 192.819.035TOPLAM VARLIKLAR265.747.122 258.501.624KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar763.745 823.397İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,20 629.777 558.735İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 133.968 264.662Diğer Borçlar17.849.276 2.367.027İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 17.514.080 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 335.196 2.367.027Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 3.651.114 3.237.628Kısa Vadeli Karşılıklar612.800 439.539Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 431.109 295.539Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 181.691 144.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 488.547 358.549ARA TOPLAM23.365.482 7.226.140TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.365.482 7.226.140UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar689.034 603.619İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 689.034 603.619Uzun Vadeli Karşılıklar1.557.693 1.347.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 1.557.693 1.347.207TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.246.727 1.950.826TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER25.612.209 9.176.966ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar240.134.913 249.324.658Ödenmiş Sermaye11 37.264.000 37.264.000Sermaye Düzeltme Farkları27.745.263 27.745.263Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-658.882 -556.410Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-658.882 -556.410Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler94.395.562 87.986.155Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 24.518.963 15.327.521Net Dönem Karı veya Zararı56.870.007 81.558.129TOPLAM ÖZKAYNAKLAR240.134.913 249.324.658TOPLAM KAYNAKLAR265.747.122 258.501.624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 87.417.743 117.658.596Satışların Maliyeti12 -31.085.545 -36.921.617TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)56.332.198 80.736.979BRÜT KAR (ZARAR)12 56.332.198 80.736.979Genel Yönetim Giderleri13 -6.544.008 -6.513.580Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 771.962 4.608.868Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -3.349.396 -5.417.193ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)47.210.756 73.415.074FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)47.210.756 73.415.074Finansman Gelirleri16 15.849.877 10.288.724Finansman Giderleri17 -6.190.626 -2.145.669SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)56.870.007 81.558.129Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19 56.870.007 81.558.129DÖNEM KARI (ZARARI)56.870.007 81.558.129Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları56.870.007 81.558.129Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 1,53000000 2,19000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 1,53000000 2,19000000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-102.472 -787.027Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -102.472 -787.027Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-102.472 -787.027TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)56.767.535 80.771.102Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları56.767.535 80.771.102http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913085BIST