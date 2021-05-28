***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.264.000 27.745.263 -556.410 87.986.155 15.327.521 81.558.129 249.324.658 0 249.324.658Transferler0 0 0 6.409.407 75.148.722 -81.558.129 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -229.180 0 0 20.666.486 20.437.306 0 20.437.306Kar Payları0 0 0 0 -65.957.280 0 -65.957.280 0 -65.957.280Dönem Sonu Bakiyeler11 37.264.000 27.745.263 -785.590 94.395.562 24.518.963 20.666.486 203.804.684 0 203.804.684Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.264.000 27.745.263 -658.882 94.395.562 24.518.963 56.870.007 240.134.913 0 240.134.913Transferler0 0 0 0 56.870.007 -56.870.007 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 155.431 0 0 19.053.620 19.209.051 0 19.209.051Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler11 37.264.000 27.745.263 -503.451 94.395.562 81.388.970 19.053.620 259.343.964 0 259.343.964Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.091.014 22.676.712Dönem Karı (Zararı)19.053.620 20.666.486Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler598.202 1.316.442Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 2.206.059 2.233.797Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler14 0 91.915Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler296.565 452.924Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 -1.406.101 -962.223Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-498.321 -499.971Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.401.526 764.818Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-9.973.190 -4.656.098Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.317.186 282.770İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-91.051 -280.605İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.226.135 563.375Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.126.638 1.734.582İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)922.980 -173.424İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.203.658 1.908.006İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.762.212 3.403.564Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.383.105 1.504.337Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)379.107 1.899.227Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.250.296 22.747.746Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -159.282 -71.034YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.146.164 309.966Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -145.871Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -275.407 -447.544Alınan Faiz1.421.571 903.381FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.514.080 0Ödenen Temettüler-17.514.080 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.276.902 22.986.678NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.276.902 22.986.678DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ66.482.273 51.113.374DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 63.205.371 74.100.052Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 63.226.824 66.499.988Finansal Yatırımlar12.958.224 3.004.243İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar20 12.958.224 3.004.243Ticari Alacaklar9.753.704 8.436.518İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5, 19 245.922 154.871İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 9.507.782 8.281.647Diğer Alacaklar2.380 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 2.380 0Peşin Ödenmiş Giderler10 4.614.851 4.528.978Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar435.621 341.263Diğer Dönen Varlıklar10 1.665.817 1.802.589ARA TOPLAM92.657.421 84.613.579TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR92.657.421 84.613.579DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 173.779.024 175.650.995Maddi Duran Varlıklar7 176.432 228.413Maddi Olmayan Duran Varlıklar234.773 241.473Peşin Ödenmiş Giderler10 3.129.271 3.801.346Diğer Duran Varlıklar10 952.769 1.211.316TOPLAM DURAN VARLIKLAR178.272.269 181.133.543TOPLAM VARLIKLAR270.929.690 265.747.122KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar3.890.383 763.745İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5, 19 1.552.757 629.777İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.337.626 133.968Diğer Borçlar285.833 17.849.276İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5, 19 0 17.514.080İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 285.833 335.196Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.321.382 3.651.114Kısa Vadeli Karşılıklar741.889 612.800Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 560.198 431.109Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 181.691 181.691Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26.902 488.547ARA TOPLAM9.266.389 23.365.482TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.266.389 23.365.482UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar896.704 689.034İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 896.704 689.034Uzun Vadeli Karşılıklar1.422.633 1.557.693Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 1.422.633 1.557.693TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.319.337 2.246.727TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.585.726 25.612.209ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar259.343.964 240.134.913Ödenmiş Sermaye11 37.264.000 37.264.000Sermaye Düzeltme Farkları27.745.263 27.745.263Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-503.451 -658.882Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-503.451 -658.882Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler94.395.562 94.395.562Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 81.388.970 24.518.963Net Dönem Karı veya Zararı19.053.620 56.870.007TOPLAM ÖZKAYNAKLAR259.343.964 240.134.913TOPLAM KAYNAKLAR270.929.690 265.747.122Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 23.378.715 28.056.409Satışların Maliyeti12 -7.781.404 -9.030.238TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.597.311 19.026.171BRÜT KAR (ZARAR)12 15.597.311 19.026.171Genel Yönetim Giderleri-1.693.596 -1.778.577Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 241.074 216.462Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -888.777 -832.293ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.256.012 16.631.763FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.256.012 16.631.763Finansman Gelirleri15 6.069.782 4.381.217Finansman Giderleri16 -272.174 -346.494SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18 19.053.620 20.666.486SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.053.620 20.666.486DÖNEM KARI (ZARARI)19.053.620 20.666.486Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.053.620 20.666.486Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,51000000 0,55000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,51000000 0,55000000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar155.431 -229.180Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 155.431 -229.180Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)155.431 -229.180TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.209.051 20.437.306Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.209.051 20.437.306http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938810BIST