***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.264.000 27.745.263 -556.410 87.986.155 15.327.521 81.558.129 0 6.409.407 75.148.722 -81.558.129 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -7.774 0 0 41.717.707 41.709.933 0 41.709.933Kar Payları0 0 0 0 -65.957.280 0 -65.957.280 0 -65.957.280Dönem Sonu Bakiyeler11 37.264.000 27.745.263 -564.184 94.395.562 24.518.963 41.717.707 225.077.311 0 225.077.311Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.264.000 27.745.263 -658.882 94.395.562 24.518.963 56.870.007 240.134.913 0 240.134.913Transferler0 0 155.040 -25.190.464 81.905.431 -56.870.007 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 13.779 0 0 57.293.363 57.307.142 0 57.307.142Kar Payları0 0 0 0 -81.980.800 0 -81.980.800 0 -81.980.800Dönem Sonu Bakiyeler11 37.264.000 27.745.263 -490.063 69.205.098 24.443.594 57.293.363 215.461.255 0 215.461.255Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI71.399.916 51.619.518Dönem Karı (Zararı)57.293.363 41.717.707Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.042.475 4.229.995Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 6.627.834 6.747.650Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 -56.629 54.494Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler147.638 823.851Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 -3.884.931 -1.624.410Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-854.164 -1.771.590Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler62.727 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler12.434.424 5.737.574Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3.004.243 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.572.425 478.189İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 136.962 -23.805İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 2.435.463 501.994Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.932.989 2.887.169İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 1.845.952 2.018.815İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 1.087.037 868.354İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.924.767 2.372.216Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.692.371 5.872.889Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-767.604 -3.500.673Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları71.770.262 51.685.276Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -370.346 -65.758YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.424.051 208.347Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -7.436 -180.059Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.431.168 -1.215.330Alınan Faiz3.862.655 1.603.736FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-84.216.640 -48.443.200Ödenen Temettüler-84.216.640 -48.443.200YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.392.673 3.384.665NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.392.673 3.384.665DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 66.482.273 51.113.374DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 56.089.600 54.498.039Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 56.111.878 66.499.988Finansal Yatırımlar0 3.004.243İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 3.004.243Ticari Alacaklar5.920.722 8.436.518İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 17.909 154.871İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 5.902.813 8.281.647Peşin Ödenmiş Giderler10 3.375.393 4.528.978Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar587.853 341.263Diğer Dönen Varlıklar10 1.129.146 1.802.589ARA TOPLAM67.124.992 84.613.579TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR67.124.992 84.613.579DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 170.574.779 175.650.995Maddi Duran Varlıklar7 72.773 228.413Maddi Olmayan Duran Varlıklar221.372 241.473Peşin Ödenmiş Giderler10 1.803.763 3.801.346Diğer Duran Varlıklar10 968.849 1.211.316TOPLAM DURAN VARLIKLAR173.641.536 181.133.543TOPLAM VARLIKLAR240.766.528 265.747.122KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar3.696.734 763.745İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5, 19 2.475.729 629.777İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.221.005 133.968Diğer Borçlar16.252.105 17.849.276İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5, 19 15.278.240 17.514.080İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 973.865 335.196Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.227.450 3.651.114Kısa Vadeli Karşılıklar587.416 612.800Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 405.725 431.109Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 181.691 181.691Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler73.964 488.547ARA TOPLAM22.837.669 23.365.482TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.837.669 23.365.482UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar1.007.745 689.034İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 1.007.745 689.034Uzun Vadeli Karşılıklar1.459.859 1.557.693Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 1.459.859 1.557.693TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.467.604 2.246.727TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER25.305.273 25.612.209ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar215.461.255 240.134.913Ödenmiş Sermaye11, 18 37.264.000 37.264.000Sermaye Düzeltme Farkları27.745.263 27.745.263Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-490.063 -658.882Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-490.063 -658.882Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler69.205.098 94.395.562Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 24.443.594 24.518.963Net Dönem Karı veya Zararı18 57.293.363 56.870.007TOPLAM ÖZKAYNAKLAR215.461.255 240.134.913TOPLAM KAYNAKLAR240.766.528 265.747.122Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 79.574.292 60.963.948 33.353.179 24.382.974Satışların Maliyeti12 -24.180.695 -23.112.712 -9.002.184 -8.007.968TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)55.393.597 37.851.236 24.350.995 16.375.006BRÜT KAR (ZARAR)55.393.597 37.851.236 24.350.995 16.375.006Genel Yönetim Giderleri-5.517.300 -4.926.935 -2.115.337 -1.586.230Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 476.744 690.901 146.042 117.087Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -2.766.704 -2.456.885 -785.263 -754.702ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)47.586.337 31.158.317 21.596.437 14.151.161FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)47.586.337 31.158.317 21.596.437 14.151.161Finansman Gelirleri15 11.405.944 11.823.196 2.607.518 4.569.696Finansman Giderleri16 -1.698.918 -1.263.806 -778.204 -34.610SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)57.293.363 41.717.707 23.425.751 18.686.247SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18 57.293.363 41.717.707 23.425.751 18.686.247DÖNEM KARI (ZARARI)57.293.363 41.717.707 23.425.751 18.686.247Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları57.293.363 41.717.707 23.425.751 18.686.247Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 1,54000000 1,12000000 0,63000000 0,50000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 1,54000000 1,12000000 0,63000000 0,50000000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar13.779 -7.774 -297.698 158.251Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 13.779 -7.774 -297.698 158.251Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.779 -7.774 -297.698 158.251TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.307.142 41.709.933 23.128.053 18.844.498Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları57.307.142 41.709.933 23.128.053 18.844.498http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974977BIST