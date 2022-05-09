***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu24.518.963 56.870.007 240.134.913 0 240.134.913Transferler0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 155.431 0 0 19.053.620 19.209.051 0 19.209.051Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler11 37.264.000 27.745.263 -503.451 94.395.562 81.388.970 19.053.620 259.343.964 0 259.343.964Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.264.000 27.745.263 -428.527 69.205.098 24.443.594 94.818.323 253.047.751 0 253.047.751Transferler0 0 0 -15.911.727 110.730.050 -94.818.323 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -276.469 0 0 36.386.514 36.110.045 0 36.110.045Kar Payları0 0 0 0 -109.183.520 0 -109.183.520 0 -109.183.520Dönem Sonu Bakiyeler11 37.264.000 27.745.263 -704.996 53.293.371 25.990.124 36.386.514 179.974.276 0 179.974.276Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI57.343.431 13.011.014Dönem Karı (Zararı)36.386.514 19.053.620Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler529.406 518.202Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 2.176.285 2.206.059Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler643.447 296.565Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 -2.338.407 -1.406.101Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler149.776 -498.321Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-101.695 -80.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler20.427.511 -6.401.526Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)11.955.513 -9.973.190Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.663.132 13.170.296Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 0 -159.282YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.979.859 1.226.164Maddi ve Maddi Olmayan Duran 6 -417.835 -275.407Alınan Faiz2.309.174 1.421.571FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -17.514.080Ödenen Temettüler0 -17.514.080YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.323.290 -3.276.902NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.323.290 -3.276.902DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51.361.327 66.482.273DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 110.684.617 63.205.371Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 110.713.850 51.381.324Finansal Yatırımlar14.704.722 26.660.235İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar20 14.704.722 26.660.235Ticari Alacaklar3.586.912 5.250.044İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,19 1.709 29.951İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.585.203 5.220.093Peşin Ödenmiş Giderler10 5.162.164 3.535.652Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar462.646 494.164Diğer Dönen Varlıklar10 1.286.654 1.085.383ARA TOPLAM135.916.948 88.406.802TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR135.916.948 88.406.802DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 168.072.550 169.807.663Maddi Duran Varlıklar7 49.739 53.200Maddi Olmayan Duran Varlıklar207.972 214.672Peşin Ödenmiş Giderler10 858.838 1.234.061Diğer Duran Varlıklar10 1.077.672 1.129.167TOPLAM DURAN VARLIKLAR170.266.771 172.438.763TOPLAM VARLIKLAR306.183.719 260.845.565KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7.697.001 716.561İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,19 4.093.401 523.560İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.603.600 193.001Diğer Borçlar111.286.072 2.096.694İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5,19 109.183.520 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 2.102.552 2.096.694Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.449.615 709.784Kısa Vadeli Karşılıklar901.579 554.849Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 722.888 373.158Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 178.691 181.691Diğer Kısa Vadeli Y Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 43.003.555 23.378.715Satışların Maliyeti12 -11.387.224 -7.781.404TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.616.331 15.597.311BRÜT KAR (ZARAR)12 31.616.331 15.597.311Genel Yönetim Giderleri-2.578.227 -1.693.596Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 304.167 241.074Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -1.011.532 -888.777ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.330.739 13.256.012FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)28.330.739 13.256.012Finansman Gelirleri15 8.700.080 6.069.782Finansman Giderleri16 -644.305 -272.174SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18 36.386.514 19.053.620SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)36.386.514 19.053.620DÖNEM KARI (ZARARI)36.386.514 19.053.620Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları36.386.514 19.053.620Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,98000000 0,51000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,98000000 0,51000000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-276.469 155.431Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -276.469 155.431Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-276.469 155.431TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)36.110.045 19.209.051Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları36.110.045 19.209.051http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028027BIST