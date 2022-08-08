***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.264.000 27.745.263 -658.882 94.395.562 24.518.963 56.870.007 240.134.913 0 240.134.913Transferler0 0 155.040 -25.190.464 81.905.431 -56.870.007 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 311.477 0 0 33.867.612 34.179.089 0 34.179.089Kar Payları0 0 0 0 -81.980.800 0 -81.980.800 0 -81.980.800Dönem Sonu Bakiyeler11 37.264.000 27.745.263 -192.365 69.205.098 24.443.594 33.867.612 192.333.202 0 192.333.202Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.264.000 27.745.263 -428.527 69.205.098 24.443.594 94.818.323 253.047.751 0 253.047.751Transferler0 0 0 -15.911.727 110.730.050 -94.818.323 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -649.311 0 0 77.102.660 76.453.349 0 76.453.349Kar Payları0 0 0 0 -109.183.520 0 -109.183.520 0 -109.183.520Dönem Sonu Bakiyeler11 37.264.000 27.745.263 -1.077.838 53.293.371 25.990.124 77.102.660 220.317.580 0 220.317.580Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI86.291.534 42.188.779Dönem Karı (Zararı)77.102.660 33.867.612Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler779.401 1.599.348Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 4.393.546 4.420.887Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 -94.959 -71.068Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler199.748 73.897Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 -3.681.443 -2.308.733Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler64.204 -498.362Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -101.695 -17.273İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.698.501 6.853.369Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-23.705 3.004.243Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-677.648 -974.693İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)23.145 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-700.793 -974.693Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.265.120 2.599.930İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.678.945 1.463.492İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.586.175 1.136.438İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.134.734 2.223.889Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)172.671 3.512.164Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.962.063 -1.288.275Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları86.580.562 42.320.329Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -289.028 -131.550YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.323.498 1.694.375Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.175 -1.335Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri101.695 80.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.430.222 -681.871Alınan Faiz3.665.200 2.297.581FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-84.961.920 -69.311.040Ödenen Temettüler-84.961.920 -69.311.040YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.653.112 -25.427.886NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.653.112 -25.427.886DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51.361.327 66.482.273DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 55.014.439 41.054.387Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 55.030.682 51.381.324Finansal Yatırımlar26.683.940 26.660.235İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar20 26.683.940 26.660.235Ticari Alacaklar6.022.651 5.250.044İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5, 19 6.806 29.951İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 6.015.845 5.220.093Peşin Ödenmiş Giderler10 3.800.378 3.535.652Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar551.210 494.164Diğer Dönen Varlıklar10 1.304.453 1.085.383ARA TOPLAM93.393.314 88.406.802TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR93.393.314 88.406.802DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 166.877.837 169.807.663Maddi Duran Varlıklar7 46.278 53.200Maddi Olmayan Duran Varlıklar201.271 214.672Peşin Ödenmiş Giderler10 631.206 1.234.061Diğer Duran Varlıklar10 974.302 1.129.167TOPLAM DURAN VARLIKLAR168.730.894 172.438.763TOPLAM VARLIKLAR262.124.208 260.845.565KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7.981.681 716.561İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5, 19 6.202.505 523.560İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.779.176 193.001Diğer Borçlar26.992.254 2.096.694İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5, 19 24.221.600 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 2.770.654 2.096.694Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.629.082 709.784Kısa Vadeli Karşılıklar798.202 554.849Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 619.511 373.158Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 178.691 181.691Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 267.908 680.919ARA TOPLAM37.669.127 4.758.807TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.669.127 4.758.807UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar1.790.492 1.461.530İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 1.790.492 1.461.530Uzun Vadeli Karşılıklar2.347.009 1.577.477Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 2.347.009 1.577.477TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.137.501 3.039.007TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER41.806.628 7.797.814ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar220.317.580 253.047.751Ödenmiş Sermaye11, 18 37.264.000 37.264.000Sermaye Düzeltme Farkları27.745.263 27.745.263Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.077.838 -428.527Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.077.838 -428.527Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler53.293.371 69.205.098Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 25.990.124 24.443.594Net Dönem Karı veya Zararı18 77.102.660 94.818.323TOPLAM ÖZKAYNAKLAR220.317.580 253.047.751TOPLAM KAYNAKLAR262.124.208 260.845.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 93.967.019 46.221.113 50.963.464 22.842.398Satışların Maliyeti12 -24.365.731 -15.178.511 -12.978.507 -7.397.107TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12 69.601.288 31.042.602 37.984.957 15.445.291BRÜT KAR (ZARAR)69.601.288 31.042.602 37.984.957 15.445.291Genel Yönetim Giderleri-6.146.276 -3.401.963 -3.568.049 -1.708.367Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 1.085.414 330.702 781.247 89.628Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -1.724.483 -1.981.441 -712.951 -1.092.664ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)62.815.943 25.989.900 34.485.204 12.733.888FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)62.815.943 25.989.900 34.485.204 12.733.888Finansman Gelirleri15 16.116.026 8.798.426 7.415.946 2.728.644Finansman Giderleri16 -1.829.309 -920.714 -1.185.004 -648.540SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)77.102.660 33.867.612 40.716.146 14.813.992Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18 77.102.660 33.867.612 40.716.146 14.813.992DÖNEM KARI (ZARARI)77.102.660 33.867.612 40.716.146 14.813.992Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları77.102.660 33.867.612 40.716.146 14.813.992Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 2,07000000 0,91000000 1,09000000 0,40000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 2,07000000 0,91000000 1,09000000 0,40000000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-649.311 311.477 -372.842 156.046Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -649.311 311.477 -372.842 156.046Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-649.311 311.477 -372.842 156.046TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)76.453.349 34.179.089 40.343.304 14.970.038Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları76.453.349 34.179.089 40.343.304 14.970.038http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053127BIST