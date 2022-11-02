***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.264.000 27.745.263 -658.882 94.395.562 24.518.963 56.870.007 240.134.913 0 240.134.913Transferler0 0 155.040 -25.190.464 81.905.431 -56.870.007 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 13.779 0 0 57.293.363 57.307.142 0 57.307.142Kar Payları0 0 0 0 -81.980.800 0 -81.980.800 0 -81.980.800Dönem Sonu Bakiyeler11 37.264.000 27.745.263 -490.063 69.205.098 24.443.594 57.293.363 215.461.255 0 215.461.255Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.264.000 27.745.263 -428.527 69.205.098 24.443.594 94.818.323 253.047.751 0 253.047.751Transferler0 0 0 -15.911.727 110.730.050 -94.818.323 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -1.264.187 0 0 118.221.244 116.957.057 116.957.057Kar Payları0 0 0 0 -109.183.520 0 -109.183.520 0 -109.183.520Dönem Sonu Bakiyeler11 37.264.000 27.745.263 -1.692.714 53.293.371 25.990.124 118.221.244 260.821.288 0 260.821.288Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI113.419.432 71.319.916Dönem Karı (Zararı)118.221.244 57.293.363Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-422.386 1.962.475Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 6.614.314 6.627.834Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 -94.959 -56.629Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler259.507 147.638Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 -6.808.228 -3.884.931Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-291.325 -854.164Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -101.695 -17.273İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.090.398 12.434.424Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)20 -17.253.162 3.004.243Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler366.564 2.572.425İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 13.005 136.962İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 353.559 2.435.463Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.244.234 2.932.989İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 6.647.162 1.845.952İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 1.597.072 1.087.037İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.551.966 3.924.767Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.565.378 4.692.371Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.986.588 -767.604Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları113.708.460 71.690.262Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -289.028 -370.346YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.442.312 2.504.051Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.875 -7.436Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -22.875 -7.436Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri101.695 80.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -2.204.222 -1.431.168Alınan Faiz6.567.714 3.862.655FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-109.183.520 -84.216.640Ödenen Temettüler-109.183.520 -84.216.640YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.678.224 -10.392.673NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.678.224 -10.392.673DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 51.361.327 66.482.273DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 60.039.551 56.089.600Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 60.280.065 51.381.324Finansal Yatırımlar20 43.913.397 26.660.235Ticari Alacaklar4.978.439 5.250.044İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5, 19 16.946 29.951İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.961.493 5.220.093Peşin Ödenmiş Giderler10 2.511.300 3.535.652Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar386.010 494.164Diğer Dönen Varlıklar10 1.183.740 1.085.383ARA TOPLAM113.252.951 88.406.802TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR113.252.951 88.406.802DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 165.450.931 169.807.663Maddi Duran Varlıklar7 42.816 53.200Maddi Olmayan Duran Varlıklar194.571 214.672Peşin Ödenmiş Giderler10 403.836 1.234.061Diğer Duran Varlıklar10 739.485 1.129.167TOPLAM DURAN VARLIKLAR166.831.639 172.438.763TOPLAM VARLIKLAR280.084.590 260.845.565KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8.960.795 716.561İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5, 19 7.170.722 523.560İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.790.073 193.001Diğer Borçlar3.037.070 2.096.694İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 3.037.070 2.096.694Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.026.138 709.784Kısa Vadeli Karşılıklar693.994 554.849Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 515.303 373.158Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 178.691 181.691Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 448.383 680.919ARA TOPLAM14.166.380 4.758.807TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.166.380 4.758.807UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar1.971.070 1.461.530İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 1.971.070 1.461.530Uzun Vadeli Karşılıklar3.125.852 1.577.477Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 3.125.852 1.577.477TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.096.922 3.039.007TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.263.302 7.797.814ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar260.821.288 253.047.751Ödenmiş Sermaye11, 18 37.264.000 37.264.000Sermaye Düzeltme Farkları27.745.263 27.745.263Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.692.714 -428.527Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.692.714 -428.527Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler53.293.371 69.205.098Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 25.990.124 24.443.594Net Dönem Karı veya Zararı18 118.221.244 94.818.323TOPLAM ÖZKAYNAKLAR260.821.288 253.047.751TOPLAM KAYNAKLAR280.084.590 260.845.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 147.149.499 79.574.292 53.182.480 33.353.179Satışların Maliyeti12 -40.334.370 -24.180.695 -15.968.639 -9.002.184TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12 106.815.129 55.393.597 37.213.841 24.350.995BRÜT KAR (ZARAR)106.815.129 55.393.597 37.213.841 24.350.995Genel Yönetim Giderleri-9.102.978 -5.517.300 -2.956.702 -2.115.337Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 1.143.223 476.744 57.809 146.042Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -2.538.108 -2.766.704 -813.625 -785.263ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)96.317.266 47.586.337 33.501.323 21.596.437FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)96.317.266 47.586.337 33.501.323 21.596.437Finansman Gelirleri15 23.819.650 11.405.944 7.703.624 2.607.518Finansman Giderleri16 -1.915.672 -1.698.918 -86.363 -778.204SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)118.221.244 57.293.363 41.118.584 23.425.751SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18 118.221.244 57.293.363 41.118.584 23.425.751DÖNEM KARI (ZARARI)118.221.244 57.293.363 41.118.584 23.425.751Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları118.221.244 57.293.363 41.118.584 23.425.751Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 3,17000000 1,54000000 1,10000000 0,63000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 3,17000000 1,54000000 1,10000000 0,63000000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.264.187 13.779 -614.876 -297.698Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -1.264.187 13.779 -614.876 -297.698Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.264.187 13.779 -614.876 -297.698TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)116.957.057 57.307.142 40.503.708 23.128.053Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0