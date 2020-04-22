***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Kararları TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 06.03.2020Genel Kurul Tarihi 14.04.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Kültür Mahallesi, Nisbetiye Caddesi, Akmerkez, No:56/1, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,4 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınırın genel kurulun onayına sunulması,12 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2019 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2019 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı oyçokluğu ile oluşturulmuştur.Gündemin 2. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporumüzakere edilmiştir.Gündemin 3. maddesi uyarınca 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.Gündemin 4. maddesi uyarınca 2019 yılına ait Finansal Tablolar okunmuş müzakere edilmiş ve oyçokluğu ile tasdiki yapılmıştır.Gündemin 5. maddesi uyarınca Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, ibra edildiler.Gündemin 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2019 yılına ait kar payı dağıtım teklifi oy çokluğu ile reddedilmiştir. Pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak verilen kar dağıtımına ilişkin önerge ve önergeye uygun şekilde revize edilerek okunan Kar Dağıtım Tablosu oy çokluğuyla kabul edilmiş ve kar dağıtımının genel kurulca kabul edilen önerge doğrultusunda yapılmasına karar verilmiştir.Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 7.500,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi.Gündemin 8. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı okundu ve oyçokluğu ile kabul edildi.Gündemin 9. maddesi Şirket tarafından 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.Gündemin 10. maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.Gündemin 11. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardım olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2020 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınırın 150.000,00 TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.Gündemin 12. maddesi ile ilgili olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2019 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.Gündemin 13. maddesi ile ilgili olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2019 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemi bulunmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 22.04.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 14 Nisan 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.04.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839887BIST