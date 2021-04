***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hakkında HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 22.03.2021Genel Kurul Tarihi 20.04.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Kültür Mahallesi, Nisbetiye Caddesi, Akmerkez, No:56/1, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınırın genel kurulun onayına sunulması,12 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2020 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Sermaye ve Paylar' başlıklı 6. Maddesinin ve ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Şirket'in Amacı, Faaliyet Konusu, Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları' başlıklı 3. maddesi, ‘Şirket'in Merkez ve Şubeleri' başlıklı 4. maddesi, ‘Payların Devri' başlıklı 7. maddesi, ‘Yönetim Kurulu Toplantıları' başlıklı 13. maddesi ve ‘Özellik Arz Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum' başlıklı 14. maddesinin tadiline ilişkin tasarının genel kurulun onayına sunulması.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı oyçokluğu ile oluşturulmuştur.Gündemin 2. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.Gündemin 3. maddesi uyarınca 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.Gündemin 4. maddesi uyarınca 2020 yılına ait Finansal Tablolar okunmuş müzakere edilmiş ve oyçokluğu ile tasdiki yapılmıştır.Gündemin 5. maddesi uyarınca Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, ibra edildiler.Gündemin 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ait kar payı dağıtım teklifi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 8.750,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi.Gündemin 8. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı okundu ve oyçokluğu ile kabul edildi.Gündemin 9. maddesi Şirket tarafından 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.Gündemin 10. maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.Gündemin 11. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardım olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2021 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınırın 150.000,00 TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.Gündemin 12. maddesi ile ilgili olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.Gündemin 13. maddesi ile ilgili olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2020 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemi bulunmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.Gündemin 14. maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Sermaye ve Paylar' başlıklı 6. Maddesinin ve ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Şirket'in Amacı, Faaliyet Konusu, Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları' başlıklı 3. maddesi, ‘Şirket'in Merkez ve Şubeleri' başlıklı 4. maddesi, ‘Payların Devri' başlıklı 7. maddesi, ‘Yönetim Kurulu Toplantıları' başlıklı 13. maddesi ve ‘Özellik Arz Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum' başlıklı 14. maddesinin tadiline ilişkin tasarının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Akmerkez GYO 2020 GK Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Akmerkez GYO 2020 GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Akmerkez Kar Dagitim Tablosu 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarAkmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20.04.2021 tarihinde saat 11:00'de, Kültür Mahallesi, Nisbetiye Caddesi, Akmerkez, No:56/1, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2021 tarihli ve 63363683 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın MAHMUT GÜNDOĞDU'nun gözetiminde yapılmıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 37.264.000,00-TL (otuzyedimilyon ikiyüzaltmışdörtbin Türk Lirası) toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 4.071.964,44-TL olan 407.196.444-adet (A) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 2.813.185,944-TL olan 281.318.594,4-adet (B) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 2.398.870,00-TL olan 239.887.000-adet (C) Grubu nama payın ve toplam itibari değeri 25.202.047,028-TL olan 2.520.204.702,80-adet (D) Grubu hamiline payın temsilen ve toplam itibari değeri 2,00-TL olan 200-adet (D) Grubu hamiline payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.Genel Kurul'a ait Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Payı Dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929644BIST