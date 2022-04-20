***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 28.02.2022Genel Kurul Tarihi 28.03.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Kültür Mahallesi, Nisbetiye Caddesi, Akmerkez, No:56/1, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,8 - 2022 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınırın genel kurulun onayına sunulması,14 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2021 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı oyçokluğu ile oluşturulmuştur.Gündemin 2. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.Gündemin 3. maddesi uyarınca 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.Gündemin 4. maddesi uyarınca 2021 yılına ait Finansal Tablolar okunmuş müzakere edilmiş ve oyçokluğu ile tasdiki yapılmıştır.Gündemin 5. maddesi uyarınca Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, ibra edildiler.Gündemin 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ait kar payı dağıtım teklifi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 13.500,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi.Gündemin 8. maddesi uyarınca 2022 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamanın oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi.Gündemin 9. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş ve görev süreleri üç yıl olarak belirlenmiştir.Gündemin 10. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı okundu ve oyçokluğu ile kabul edildi.Gündemin 11. maddesi uyarınca Şirket tarafından 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.Gündemin 12. maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.Gündemin 13. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardım olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2022 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınırın 150.000,00 TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.Gündemin 14. maddesi ile ilgili olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.Gündemin 15. maddesi ile ilgili olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2021 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemi bulunmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 20.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Akmerkez GYO 2021 GK Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Akmerkez GYO 2021 GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 28 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022358BIST