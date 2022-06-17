***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge
17.06.2022 18:20
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge )
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Yönetim Kurulu'muzca, 1. AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") unvanlı Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 07.06.2017 tarihinde tescil edilen ve 13.06.2017 tarihli ve 9346 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen 06.06.2017 tarihli ve (03) No.lu Yönetim Kurulu İç Yönergesi'nin iptal edilmesine, 2. Türk Ticaret Kanunu'nun 367-371. maddesi uyarınca yönetim kurulumuzca hazırlanan, aşağıda yazılı Sınırlı Yönetim ve Temsil İlzama ait Şirket'in 17.06.2022 tarihli ve (04) No.lu İç Yönergesi'nin kabul edilmesine, ticaret sicili müdürlüğünde tescil edilmesine ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmesine, karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038090
BIST
17:592.533
En Yüksek
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En Düşük
1.021,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BALAT
|11,00
|1.159.196
|% 10,00
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|KUYAS
|6,71
|29.597.077
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|254.462
|% 10,00
|
|OYYAT
|72,25
|54.541.222
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.063.919
|% 9,97
|
|BRKO
|1,44
|2.967.299
|% -10,00
|
|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
|
|YGGYO
|21,18
|14.747.669
|% -5,36
|
|RTALB
|14,32
|30.824.338
|% -4,66
|
|TDGYO
|6,39
|5.377.645
|% -4,20
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 1,32
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|YKBNK
|4,88
|1.129.011.196
|% 4,95
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% -1,81
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|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 7,04
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,3158
|17,3174
|% 0,11
|
|Euro
|18,1645
|18,1954
|% -0,44
|
|Sterlin
|21,0776
|21,1833
|% -1,07
|
|Frank
|17,7491
|17,8560
|% -0,44
|
|Riyal
|4,5951
|4,6182
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-17,01
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|-8,38
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.790
|6.916
|-50,00
|
|Yarım
|3.334
|3.383
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.691
|-12,00
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|Gümüş.Ons
|21,66
|21,70
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,15
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|B. Petrol
|113
|113
|-6,53
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Seans Raporu
17:59
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17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
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17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
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17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
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17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem