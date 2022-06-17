***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzca, 1. AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") unvanlı Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 07.06.2017 tarihinde tescil edilen ve 13.06.2017 tarihli ve 9346 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen 06.06.2017 tarihli ve (03) No.lu Yönetim Kurulu İç Yönergesi'nin iptal edilmesine, 2. Türk Ticaret Kanunu'nun 367-371. maddesi uyarınca yönetim kurulumuzca hazırlanan, aşağıda yazılı Sınırlı Yönetim ve Temsil İlzama ait Şirket'in 17.06.2022 tarihli ve (04) No.lu İç Yönergesi'nin kabul edilmesine, ticaret sicili müdürlüğünde tescil edilmesine ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmesine, karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038090BIST